Tour de France: тріумф колумбійця Наїро Кінтана
Гірський етап Tour de France став тріумфальним для Колумбії. Наїро Кінтана став третім в історії колумбійцем, хто тріумфував на трьох етапах Tour de France
Саме представник Колумбії Наїро Кінтана найшвидше подолав 208 кілометрів вісімнадцятого етапу Великої петлі.
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Велогонщик Наїро Кінтана став тільки третім в історії колумбійцем, якому вдалося виграти три етапи Tour de France.
Наїро Кінтана
Другим на фініш приїхав француз Роман Барде.
Роман Барде
Третім стрічку перетнув казахстанець Олексій Луценко.
Олексій Луценко
Жовто майку лідера все ще продовжує втримувати французький велогонщик Жюліан Аллафіліпп, який гірський етап закінчив на 14 місці.
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