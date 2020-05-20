Гопники на квартирі побили футболіста київського "Динамо": шокуюче відео

У мережі з'явилося відео скандального характеру за участю відомого футболіста – 24-річного Артема Бєсєдіна. Воно опубліковане на новоствореному каналі в YouTube під назвою "Товариші по чарці побили зірку "Динамо" і збірної України з футболу Бесєдіна".

Як стверджує джерело, це сталося у 2016 році. Бесєдін потрапив в компанію молодих людей, які стали його ображати. Коли Артем відповів – отримав удар в обличчя і навіть впав зі стільця.

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"У 2016 році талановитий нападник "Динамо" Артем Бєсєдін невдало загуляв на квартирі у гопників. Футболіст явно був в неадекваті і після словесної перепалки був відправлений у нокаут з сидячого положення ", – йдеться в анотації до опублікованого відео.

Як побили Артема Бесєдіна: дивітсья відео (18+, ненормативна лексика)

Додамо, що у 2016 році, на той момент 20-річний футболіст, дебютував за збірну України, очолювану Андрієм Шевченком. Під час скандального моменту "на квартирі у гопників" з ударом по обличчю, в результаті якого у гравця пішла кров, він міг перебувати в стані сп'яніння.

Нещодавно УЄФА офіційно дискваліфікувала нападника "Динамо" Артема Бєсєдіна на один рік. Футболіст провалив допінг-тест після матчу Ліги Європи проти шведського "Мальме".

Що відомо про допінг Бєсєдіна?

У допінг-пробі футболіста був виявлений фенотропіл – заборонений стимулятор. Він збільшує мозкову активність і психічну енергію.

Форвард буцімто попросив у клубного лікаря, ймовірно Леоніда Миронова, таблетку від головного болю. Але медик помилково дав йому препарат, в якому діючою речовиною був фенотропіл.

"Динамо" відсторонило Леоніда Миронова від роботи з першою командою через допінг-скандал з Бєсєдіним.

За однією з версій, у лікаря "Динамо" в одній і тій же кишені були таблетки знеболювального препарату "кетанов" і заборонений фонтурацетам. Він начебто переплутав обгортки.

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