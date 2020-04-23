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Товариський матч Італія – Україна скасовано

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Молодіжна збірна України / ffu.ua

Товариський матч між молодіжними збірними Італії та України не відбудеться. Проведення гри було заплановане на 3 червня.

Як повідомляє сайт УАФ, через пандемію коронавірусу й вердикт Виконкому УЄФА про призупинення всіх футбольних заходів до додаткового рішення УЄФА поєдинок в Італії в цей термін було скасовано.

До речі Команду Шевченка можемо не побачити: матчі збірних не почнуться раніше 2021 року

Наступного разу команда Руслана Ротаня збереться разом 31 серпня.

Збір буде присвячено виїзним матчам відбірного турніру Євро-2021 проти команд Данії (4 вересня) та Фінляндії (8 вересня).

У кваліфікації на чемпіонат Європи 2021 року молодіжна збірна України посідає 4 сходинку в турнірній таблиці.

Підопічні Ротаня програли три матчі і здобули тільки одну перемогу.

На чемпіонат Європи вийдуть дві найкращі команди з групи.

XVII Турнір Валерія Лобановського за участю молодіжної збірної України, який мав проходити 29-31 травня, перенесено на 2021 рік.

Меморіал Лобановського не відбудеться вперше за 17 років.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Футбол Спорт Новини Спорту
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