Товариський матч Італія – Україна скасовано
Товариський матч між молодіжними збірними Італії та України не відбудеться. Проведення гри було заплановане на 3 червня.
Як повідомляє сайт УАФ, через пандемію коронавірусу й вердикт Виконкому УЄФА про призупинення всіх футбольних заходів до додаткового рішення УЄФА поєдинок в Італії в цей термін було скасовано.
До речі Команду Шевченка можемо не побачити: матчі збірних не почнуться раніше 2021 року
Наступного разу команда Руслана Ротаня збереться разом 31 серпня.
Збір буде присвячено виїзним матчам відбірного турніру Євро-2021 проти команд Данії (4 вересня) та Фінляндії (8 вересня).
У кваліфікації на чемпіонат Європи 2021 року молодіжна збірна України посідає 4 сходинку в турнірній таблиці.
Підопічні Ротаня програли три матчі і здобули тільки одну перемогу.
На чемпіонат Європи вийдуть дві найкращі команди з групи.
XVII Турнір Валерія Лобановського за участю молодіжної збірної України, який мав проходити 29-31 травня, перенесено на 2021 рік.
Меморіал Лобановського не відбудеться вперше за 17 років.
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