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Трагедія на чемпіонаті з боротьби: борець присвятив перемогу батьку, який помер на трибуні

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Лука Маріамідзе / worldsport.ge

Відбувся молодіжний чемпіонат із вільної боротьби у Грузії, який закінчився сумним моментом. У грузинського борця Луки Маріамідзе під час його поєдинку помер батько.

Маріамідзе впевнено виступав на турнірі у ваговій категорії (-74 кг) і зумів вийти у півфінал змагань. Саме під час півфінального поєдинку з батьком спортсмена, який підтримував сина з трибун, стався серцевий напад, який призвів до летального результату.

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Як повідомляє Федерація боротьби Грузії, після події грузинський борець хотів відмовитися від участі в фінальній частині чемпіонату, але потім змінив своє рішення. Він заявив, що вийде на килим у фінальному поєдинку, бо так хотів би його батько. У фіналі Лука переміг іншого грузина Гамкрелідзе та присвятив свою перемогу батьку.

Відеоогляд поєдинку

 

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Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Спорт Вільна боротьба
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