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Трагічна поразка "Баварії": 8 років тому "Челсі" виграв фінал Ліги чемпіонів – відео

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8 років тому "Челсі" виграв фінал Ліги чемпіонів
8 років тому "Челсі" виграв фінал Ліги чемпіонів / GETTY IMAGES

Рівно 8 років тому, 19 травня 2012 року, відбувся один з найбільш драматичних фіналів в історії Ліги чемпіонів. Лондонський "Челсі" у Мюнхені переміг "Баварію".

Окрім того, що "Баварія" була номінальним господарем, мюнхенці ще й грали на домашній для себе "Альянц Арені", пише 24 канал.

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Хід поєдинку

Матч розвивався для "Баварії" позитивно. Німецький клуб мав багато моментів, щоб відкрити рахунок, однак Петер Чех щоразу рятував "Челсі".

Під завісу гри "Баварія" таки дотиснула "Челсі" і відкрила рахунок. Мюллер після чудово навісу у штрафний пробив головою і м'яч від газону залетів у ворота.

Здавалося, що перемога в кишені мюнхенців. Та на 88 хвилині Дрогба неймовірно зіграв під час подачі кутового. Форвард "Челсі" потужно пробив під поперечину та зрівняв рахунок.

У додатковий час "Баварія" змарнувала стовідсоткову нагоду вирвати перемогу. Ар'єн Роббен не зміг реалізувати пенальті. Таким чином, доля матчу вирішувалася у серії пенальті.

Лотерея також краще розпочалася для "Баварії". Хуан Мата не зміг реалізувати свою спробу. "Баварія" вийшла вперед 3:2.

Та після цього Оліч і Швайнштайгер не змогли переграти Чеха і Дрогба забив вирішальний пенальті.

Після матчу було багато чуток, що українець Анатолій Тимощук відмовився бити пенальті.

Також німецькі ЗМІ звинувачували Тимощука в тому, що він доторкнувся до кубка, коли команди виходили на поле. У футболі це поганий забобон.

Баварія – Челсі відео фінального матчу

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Автор: Михайло Гема
Теги: Ліга чемпіонів Челсі Баварія Новини Спорту Футбол Спорт
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