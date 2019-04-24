Трагічно помер відомий екс-футболіст "Шахтаря" і "Металіста" Станіслав Берніков

У російському Липецьку на 66-році життя перестало битися серце колишнього футболіста донецького "Шахтаря" та харківського "Металіста" Станіслава Бернікова.

Причина смерті – тромб, що відірвався, повідомили у вівторок, 23-го квітня, у футбольному клубі "Металург" Липецьк, який очолював Берніков упродовж довгого часу.

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"Берніков вів спортивний спосіб життя, ось і цього разу поїхав у перукарню на велосипеді. Доїхав, сів у крісло й, о 14.10 сьогодні його серце перестало битися назавжди...", – йдеться у повідомленні клубу.

Берніков відомий своїми виступами у складі харківського "Металіста" та донецького "Шахтаря". У Харкові Станіслав опинився у 1977-му році та, з невеликою перервою, грав за "жовто-синіх" до 1983-го року. У 1979-му році опинився у "Шахтарі", однак за "гірників" зіграв лише 4 поєдинки.

Після завершення кар'єри футболіста у 1991-му році впродовж декількох сезонів працював у тренерському штабі "Металіста", а у 1995-му році очолював "Темп" із міста Шепетівка. Останнім місцем роботи Бернікова був "Металург" з міста Липецьк.

16 вересня у Бернікова і його сина Миколи стався конфлікт з декількома гравцями команди на ґрунті підозр у договірних іграх. У результаті два гравці – Євген Шамрін і Денис Жуковський – отримали ушкодження, а капітан Олексій Морочко отримав поранення гумовою кулею в руку і численні побої, після чого завершив професійну кар'єру.

Через рік Берніков був засуджений до штрафу у 40 тисяч рублів і був довічно дискваліфікований. Син отримав рік умовно, третій учасник нападу не був знайдений. За словами Бернікова, він нікого не бив, а з пістолета вистрілила людина, яка вискочила з авто, що проїздила повз. Після цього Берніков виступав за команди ветеранів у чемпіонаті Липецької області, брав участь у всеросійських ветеранських турнірах за збірну Чорнозем'я. У березні 2012-го подавав прохання про зняття дискваліфікації, але отримав відмову. Дискваліфікація була знята у 2015 році.

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