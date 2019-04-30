Трамп запросив жіночу команду в Білий дім, де пригощав їх фаст-фудом: фото та відео

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Трамп та баскетболістки Baylor Lady Bears
Трамп та баскетболістки Baylor Lady Bears / twitter.com/BaylorWBB

Президент США Дональд Трамп запросив до Білого дому жіночу команду з баскетболу Baylor Lady Bears. У 2019 році вони стали переможцями NCAA. У прийомі гостей Трамп не відійшов від своєї традиції – пригостив їх їжею з фаст-фуду.

На столах під час урочистостей стояли гамбургери з американських фаст-фудів Burger King, McDonald's, Wendy's та Chick-fil-A.

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Сам Трамп отримав від баскетболісток м'яч з їх автографами, іменну футболку та чемпіонську кепку.

Фото: twitter.com/BaylorWBB

Варто зазначити, що Трамп не вперше приймає гостей таким чином. "Першопрохідцями" стала студентська команда з американського футболу Clemson. Під час шатдауну в США, коли в адміністрації Трампа не було можливості витрачати бюджетні кошти, у тому числі на урочисті прийоми, він за власні гроші купив фаст-фуд для спортсменів. Згодом таким чином він прийняв і чемпіонів студентської ліги з баскетболу North Dakota State. Тепер дійшла черга і до баскетболісток.

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Варто додати, що це вперше Трамп урочисто прийняв у Білому домі жіночу баскетбольну команду. У минулі сезони він не надавав їм такої честі. Хоча баскетболістки Baylor Lady Bears вже бували тут. У 2012 році після перемоги в NCAA їх приймав Барак Обама.

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Теги: Спорт Новини Спорту Баскетбол Дональд Трамп
Джерело: 24 канал
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