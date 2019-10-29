Італійський гранд влітку хотів підписати одразу двох зірок збірної України

Футболісти збірної України Андрій Ярмоленко та Руслан Маліновський могли продовжити кар'єру в італійському "Наполі".

Агент Руслана Маліновського Сергій Серебренніков повідомив, що хавбек влітку міг опинитися в "Наполі". Як стало відомо згодом, неаполітанський клуб також виявляв інтерес до іншого українця – вінгера "Вест Хема" Андрія Ярмоленка.

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"Наполі" цікавився Маліновським, але не довів справу до кінця, в той же час "Аталанта" діяла рішуче. Також у "Наполі" був інтерес до Ярмоленка, але до конкретики не дійшло,

– цитує Серебреннікова Xsport.

До слова, Сергій Серебренніков є одним зі співробітників агентської компанії ProStar, яка займається справами вінгера "Вест Хема".

Нагадаємо, 26-річний Маліновський влітку перебрався з "Генка" в "Аталанту" за 13,7 млн євро. В поточному сезоні Серії А Маліновський провів 8 матчів, проте результативними діями не відзначався.

У свою чергу, в поточному сезоні АПЛ Ярмоленко провів 9 матчів, в яких відзначився трьома голами та асистом.