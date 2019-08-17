Трансфер Коноплянки несподівано може не відбутися: відома причина

Перехід Євгена Коноплянки з німецького "Шальке" в турецький "Бешикташ" може не відбутися. Перешкодою стала оплата трансферу.

Журналіст Sky Sport Deutschland Дірк Шларманн повідомив, що в клубів виникли труднощі щодо трансферу українця.

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Угода з "Бешикташем" перебуває у в хиткому стані. Сторони не можуть домовитися по оплаті,

– написав Шларманн.

Раніше спортивний директор "кобальтових" Йохен Шнайдер розповів, що по трансферу Коноплянки ще нічого не готово.

Турецькі ЗМІ повідомляли, що "орли" заплатять за Коноплянку 2,5 мільйони євро трьома траншами протягом 6 місяців. Можливо, саме це не влаштовує німців.

У "Шальке" Євген перейшов майже за 13 мільйонів євро, відтак на Євгені німці втрачають близько 11 мільйонів євро. Контракт українця з "Шальке" чинний до кінця сезону 2019/20.

Transfermarkt оцінює його в 6,5 мільйона євро. За час, який Коноплянка провів у "Шальке", він зіграв 78 матчів, забив 13 голів та віддав 9 результативних передач. Євгену не вдалося стати основним гравцем "Шальке".

"Бешикташ", який може стати новим клубом Коноплянки, в сезоні, що стартує зіграє тільки на груповому етапі Ліги Європи.