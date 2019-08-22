Трансфер Коноплянки зірвався: "Бешикташ" придбав зіркового гравця "Тоттенхема"

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"Бешикташ" придбав Жоржа-Кевіна Н’Куду
"Бешикташ" придбав Жоржа-Кевіна Н’Куду / bjk.com.tr

Турецький футбольний клуб "Бешикташ" оголосив про трансфер півзахисника англійського "Тоттенхема" Жоржа-Кевіна Н'Куду.

Сума трансферу не розголошується. З "Бешикташем" хавбек підписав чотирирічну угоду, йдеться в заяві на офіційному сайті турецького клубу.

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Н'Куду перейшов у "Тоттенхем" в 2016-му, але в основу так і не пробився. Другу частину минулого сезону він на правах оренди провів у "Монако".

"Бешикташ" довгий час вважався фаворитом на трансфер півзахисника "Шальке" і збірної України Євгена Коноплянки, але в підсумку віддав перевагу йому Жоржа-Кевіна Нкуду.

Тепер Євген Коноплянка, чий трансфер у "Бешикташ" зірвався в останній момент, змушений шукати новий варіант продовження кар'єри.

У новому сезоні "орли" в 1-му турі чемпіонату Туреччини розгромно програли в гостях "Сівасспору" (0:3). Наступний матч "Бешикташ" зіграє вдома проти "Ґьозтепе".

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Євген Коноплянка
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