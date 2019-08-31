Трансфер лідера "Динамо" у "Бешикташ" зірвався, футболіст провів тренування з киянами

28-річний український півзахисник "Динамо" Сергій Сидорчук в п'ятницю, 30 серпня, провів тренування в загальній групі київської команди.

Раніше повідомлялося, що гравець може перейти в "Бешикташ" і вже попрощався з командою.

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У цьому сезоні Сидорчук зіграв 5 матчів за "Динамо" і зробив 2 результативні передачі у чемпіонаті України проти "Львова".

У свою чергу "Бешикташ" фінішував 3-м в минулому сезоні чемпіонату Туреччини, отримавши право виступати в Лізі Європи. У цьому ж турнірі продовжить боротьбу "Динамо", яке вилетіло з Ліги чемпіонів.