Трансфер Маліновського нарешті зрушився з місця: нові деталі переходу

Руслан Маліновський став ближчим до італійської Серії А. Тамтешній клуб "Аталанта" начебто повернулася до варіанту з покупкою півзахисника "Генка".

Сайт італійського журналіста Альфредо Педулли повідомляє, що 26-річний українець був дуже близький до переходу у "Сампдорію". Але угода не відбулася, тому що футболіст хоче грати в Лізі чемпіонів.

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Саме "Аталанта" є однією з італійських команд, які візьмуть участь у Лізі чемпіонів. Сайт Euro Calcio Mercato.net повідомляє, що "Аталанта" готова запропонувати 13,7 мільйона євро за українського хавбека.

Про трансфер гравця збірної України повідомляє також авторитетне італійське видання La Gazzetta dello Sport.

Головний тренер італійського клубу Джан П'єро Гасперіні розраховує ще на перехід форварда і півзахисника. Як хавбека "бергамасці" знову розглядають кандидатуру 26-річного українця.

Оформлення угоди можливо до кінця наступного тижня. Сума трансферу складе 13-14 мільйонів, але на цей момент ще обговорюється відсоток від майбутнього перепродажу гравця.

"Сампдорія" все ще також розраховує на Маліновського.