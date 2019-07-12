Трансфер Маліновського нарешті зрушився з місця: нові деталі переходу

422 Читать новость на русском
Трансфер Маліновського нарешті зрушився з місця: нові деталі переходу

Руслан Маліновський став ближчим до італійської Серії А. Тамтешній клуб "Аталанта" начебто повернулася до варіанту з покупкою півзахисника "Генка".

Сайт італійського журналіста Альфредо Педулли повідомляє, що 26-річний українець був дуже близький до переходу у "Сампдорію". Але угода не відбулася, тому що футболіст хоче грати в Лізі чемпіонів.

Читайте також: Маліновський зробив гучну заяву щодо переходу з "Генку"

Саме "Аталанта" є однією з італійських команд, які візьмуть участь у Лізі чемпіонів. Сайт Euro Calcio Mercato.net повідомляє, що "Аталанта" готова запропонувати 13,7 мільйона євро за українського хавбека.

Про трансфер гравця збірної України повідомляє також авторитетне італійське видання La Gazzetta dello Sport.

Головний тренер італійського клубу Джан П'єро Гасперіні розраховує ще на перехід форварда і півзахисника. Як хавбека "бергамасці" знову розглядають кандидатуру 26-річного українця.

Оформлення угоди можливо до кінця наступного тижня. Сума трансферу складе 13-14 мільйонів, але на цей момент ще обговорюється відсоток від майбутнього перепродажу гравця.

"Сампдорія" все ще також розраховує на Маліновського.

blog_ava
Трансфери команд УПЛ: онлайн
сьогодні
7678
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Руслан Маліновський Трансфери
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Еліна Світоліна після поразки на Вімблдоні поділилася цікавим дописом: фото
сьогодні 12:31 Еліна Світоліна після поразки на Вімблдоні поділилася цікавим дописом: фото
296
Трансфери команд УПЛ: онлайн
сьогодні 11:29 Трансфери команд УПЛ: онлайн
7673
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
8 липня 13:04 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
3680
Українка Цуренко показала гаряче фото з відпочинку
11 липня 16:49 Українка Цуренко показала гаряче фото з відпочинку
871
Володимир Кличко заробив 150 мільйонів євро за кар'єру
11 липня 14:20 Володимир Кличко заробив 150 мільйонів євро за кар'єру
391
Новини
Більше новин
Залиште відгук