Трансфер Маліновського в Італію опинився під великою загрозою

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Руслан Маліновський
Руслан Маліновський / twitter.com

Італійська "Аталанта" завершує свою літню трансферну кампанію. Генеральний директор клубу з міста Бергамо Лука Перкассі повідомив, що трансферна кампанія італійського клубу завершилася з продовженням оренди Маріо Пашаліча.

Саме з "Аталантою" ЗМІ пов'язують українського півзахисника Руслана Маліновського. Видання La Gazzetta dello Sport навіть повідомило, що бельгійський "Генк" вирішив піти назустріч італійцям та знизити ціну на українця.

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Однак гендиректор "Аталанти" дав зрозуміти, що клуб, швидше за все, більше нікого не купуватиме, а відтак складає зброю у боротьбі за Маліновського.

Ми щасливі, що змогли продовжити оренду Пашаліча, тому що він важливий гравець для нас. У нас також є опція його викупу. Для мене трансферне вікно закінчилося. Наш склад не потребує посилення.

Не думаю, що нам потрібен ще хтось, бо у нас і так вже була найкраща атакувальна лінія в чемпіонаті: наші 103 голи в минулому сезоні говорять самі за себе. Сапата, Ілічіч і Гомес залишаються. Проте, ми не відмовляємося від трансферного вікна й спробуємо скористатися будь-якими можливостями, якщо такі будуть,
– сказав Перкассі в інтерв'ю ANSA, інформує Football Italia.

У послугах українця зацікавлена й італійська "Сампдорія". Але в клубі зупинили перемовини на прохання головного тренера.

У минулому сезоні Маліновський зіграв 51 матч за "Генк" у всіх турнірах і став у його складі чемпіоном Бельгії. В активі Руслана 16 голів і 16 результативних передач.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Руслан Маліновський Трансфери
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