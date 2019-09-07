Трансфер Тайсона з "Шахтаря": у клубі розповіли, чому не відпустили гравця

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін розповів, чому так і не відбувся трансфер капітана "гірників" Тайсона,

"Пропозиції були, але вони нас не задовольнили. Може, для якогось іншого клубу ці пропозиції хороші, але для нас вони незадовільні", – заявив Сергій Палкін в коментарі телеканалу "Футбол 1/2".

До слова: Стала відома сума трансферу Коноплянки в "Шахтар"

За його словами, італійські "Рома" та "Мілан", якби хотіли придбати гравця, знайшли б гроші на цей трансфер.

"Нещодавно я давав інтерв'ю, де сказав, що будь Тайсон на пару років молодше, він з його якостями коштував би 150 мільйонів, розумієте. Днями зустрівся аналіз, в якому Тайсон увійшов в десятку найкращих гравців Ліги чемпіонів за швидкісними якостями. Упевнений, що "Рома" та "Мілан" знають рівень Тайсона, і що у них є кошти, щоб заплатити суму, яку ми хочемо", – переконаний Палкін.

При цьому у клубі вирішили ніяк не наказувати Тайсона, який в соцмережах висловлював незадоволення тим, що його не відпустили в іноземний клуб.

"Будь-який футболіст, коли звертаються такі клуби, не витримав би – не має значення, яка ціна – 5, 30 чи 150 мільйонів. Природно, у будь-якого футболіста є бажання пограти там. Але потрібно враховувати й бажання клубу. Якщо Тайсон був незадоволений, його можна зрозуміти, ніхто його не критикує. Кілька днів пройде, він трохи охолоне, все буде нормально. Це нормальний процес, тут нема чому дивуватися", – підсумував Палкін.