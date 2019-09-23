Трансфер українського футболіста в російський клуб назвали "гроші, викинуті на вітер"

1204 Читать новость на русском
Іван Ордець
Іван Ордець

Український захисник Іван Ордець влітку перейшов з донецького "Шахтаря" в московське "Динамо". Але і там справи у захисника пішли не найкращим чином.

Загалом за десять матчів в російському чемпіонаті Ордець зіграв лише в одному. Він вийшов на заміну у грі проти "Локомотива". Але саме через нього забили переможний гол гравці команди-суперника.

Як це було: Українця Ордеця принизили у чемпіонаті Росії, прокинувши переможний м'яч йому поміж ніг

Але і без Ордеця в московського "Динамо" гра не клеїться. Попри чималу суму, яку команда витратила на літніх новачків. Загалом понад 35 мільйонів євро, при цьому що Ордець перейшов безкоштовно.

В останньому турі "Динамо" програло вдома "Сочі" 2:3. Ордець, традиційно, провів матч на лаві запасних. Команда опустилася на 11-е місце у турнірній таблиці. Що викликало хвилю критики.

"Трансферна політика не піддається ніякій логіці. Прибрали одних, взяли інших. Але новачки абсолютно не кращі колишніх. Ось у чому справа. Багато грошей витратили, але ні про яку команді, ні про який розвиток клубу мови не йде. Просто взяли та освоїли певний бюджет. От і все. Філіпп ходить по полю пішки. Нжи та всі інші гравці – це гроші, які "Динамо" викинуло на вітер", – заявив колишній головний тренер і півзахисник "Динамо" Андрій Кобелєв.

Варто додати, що Ордець хоч і перейшов як вільний агент до "Динамо", але отримав чималий бонус. Окрім того, його зарплата у новому клубі складає близько 1 мільйона євро за сезон, у той час як в "Шахтарі" йому платили лише 400 тисяч євро.

blog_ava
Танці з зірками 2019: всі учасники третього сезону популярного шоу
сьогодні
26055
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Реал" у важкому матчі обіграв "Севілью" і вийшов на друге місце в Ла Лізі: відео
сьогодні 08:21 "Реал" у важкому матчі обіграв "Севілью" і вийшов на друге місце в Ла Лізі: відео
355
Син Коломойського зіграв офіційний матч за "Дніпро", сам олігарх був на грі: фото
21 вересня 17:59 Син Коломойського зіграв офіційний матч за "Дніпро", сам олігарх був на грі: фото
3547
Яремчук оформив дубль за "Гент" та врятував команду від поразки: відео
22 вересня 21:47 Яремчук оформив дубль за "Гент" та врятував команду від поразки: відео
1057
"Атлетіко" втратив очки, "Вальядолід" Луніна програв: результати 6 туру Ла Ліги й відео голів
22 вересня 21:36 "Атлетіко" втратив очки, "Вальядолід" Луніна програв: результати 6 туру Ла Ліги й відео голів
850
Ярмоленко забив "Манчестер Юнайтед": яким ще топ-клубам забивав українець
22 вересня 18:49 Ярмоленко забив "Манчестер Юнайтед": яким ще топ-клубам забивав українець
699
Новини
Більше новин
Залиште відгук