Трансфер українського футболіста в російський клуб назвали "гроші, викинуті на вітер"

Український захисник Іван Ордець влітку перейшов з донецького "Шахтаря" в московське "Динамо". Але і там справи у захисника пішли не найкращим чином.

Загалом за десять матчів в російському чемпіонаті Ордець зіграв лише в одному. Він вийшов на заміну у грі проти "Локомотива". Але саме через нього забили переможний гол гравці команди-суперника.

Як це було: Українця Ордеця принизили у чемпіонаті Росії, прокинувши переможний м'яч йому поміж ніг

Але і без Ордеця в московського "Динамо" гра не клеїться. Попри чималу суму, яку команда витратила на літніх новачків. Загалом понад 35 мільйонів євро, при цьому що Ордець перейшов безкоштовно.

В останньому турі "Динамо" програло вдома "Сочі" 2:3. Ордець, традиційно, провів матч на лаві запасних. Команда опустилася на 11-е місце у турнірній таблиці. Що викликало хвилю критики.

"Трансферна політика не піддається ніякій логіці. Прибрали одних, взяли інших. Але новачки абсолютно не кращі колишніх. Ось у чому справа. Багато грошей витратили, але ні про яку команді, ні про який розвиток клубу мови не йде. Просто взяли та освоїли певний бюджет. От і все. Філіпп ходить по полю пішки. Нжи та всі інші гравці – це гроші, які "Динамо" викинуло на вітер", – заявив колишній головний тренер і півзахисник "Динамо" Андрій Кобелєв.

Варто додати, що Ордець хоч і перейшов як вільний агент до "Динамо", але отримав чималий бонус. Окрім того, його зарплата у новому клубі складає близько 1 мільйона євро за сезон, у той час як в "Шахтарі" йому платили лише 400 тисяч євро.