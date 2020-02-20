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"Барселона" офіційно купила досвідченого Брейтуейта на заміну Суаресу

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Мартін Брейтуейт / twitter.com/MartinBraith

"Барселона" офіційно придбала нападника Мартіна Брейтуейта. Футболіст перейшов у каталонський клуб з іспанського "Леганеса".

28-річний данець підписав контракт терміном до літа 2024 року, інформує сайт "Барселони".

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Каталонці оголосили, що сума трансферу склала 18 мільйонів євро. В угоді гравця буде прописана опція викупу за 300 мільйонів євро.

У нинішньому сезоні Ла Ліги Брейтуейт забив за "Леганес" 6 голів у 24 матчах.

"Барселона" отримала дозвіл від Королівської іспанської футбольної федерації (RFEF) придбати футболіста попри те, що трансферне вікно в Іспанії вже закрите.

"Синьо-гранатовим" дозволили підписати новачка у зв'язку з травмами Луїса Суареса та Усмана Дембеле.

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Що цікаво, "Леганес" розраховував придбати нового гравця на заміну Брейтуейту і звернувся у RFEF. Однак іспанська федерація відхилила запит, повідомляє El Partidazo de COPE.

У RFEF підкреслили, що запит "Леганес" на трансфер у період, коли не може дозаявляти футболістів, не передбачений регламентом.

Там пояснили, що за правилами турніру дозаявити нового футболіста може тільки клуб, що втратив у довгостроковій перспективі гравців через травми.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Трансфери ФК Барселона Спорт Футбол
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