"Барселона" офіційно купила досвідченого Брейтуейта на заміну Суаресу

"Барселона" офіційно придбала нападника Мартіна Брейтуейта. Футболіст перейшов у каталонський клуб з іспанського "Леганеса".

28-річний данець підписав контракт терміном до літа 2024 року, інформує сайт "Барселони".

Читайте також: "Боруссія" Дортмунд несподівано придбала зіркового футболіста "Ювентуса"

Каталонці оголосили, що сума трансферу склала 18 мільйонів євро. В угоді гравця буде прописана опція викупу за 300 мільйонів євро.

У нинішньому сезоні Ла Ліги Брейтуейт забив за "Леганес" 6 голів у 24 матчах.

"Барселона" отримала дозвіл від Королівської іспанської футбольної федерації (RFEF) придбати футболіста попри те, що трансферне вікно в Іспанії вже закрите.

"Синьо-гранатовим" дозволили підписати новачка у зв'язку з травмами Луїса Суареса та Усмана Дембеле.

Це цікаво: "Герта" найбільше витратила, Фернандеш – найдорожчий перехід: підсумки трансферного вікна

Що цікаво, "Леганес" розраховував придбати нового гравця на заміну Брейтуейту і звернувся у RFEF. Однак іспанська федерація відхилила запит, повідомляє El Partidazo de COPE.

У RFEF підкреслили, що запит "Леганес" на трансфер у період, коли не може дозаявляти футболістів, не передбачений регламентом.

Там пояснили, що за правилами турніру дозаявити нового футболіста може тільки клуб, що втратив у довгостроковій перспективі гравців через травми.