Трансфер Ярмоленка: ФІФА розпочала справу проти "Динамо" та "Боруссії"

ФІФА відкрила дисциплінарне провадження проти київського "Динамо" та дортмундської "Боруссії". Причиною стали невиплачені гроші за трансфер Андрія Ярмоленка з українського клубу в німецький.

Та варто зауважити, що причиною дисциплінарного провадження стало звернення до ФІФА від Спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з футболу "Юність" з міста Чернігова. Саме там займався футболом Ярмоленко з 1996 по 2003 роки, а також з 2004 до 2006 року. І саме ця школа мала отримати так званий "платіж солідарності" – 301,5 тисяч євро за тренування Ярмоленка.

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Про те, що ФІФА розпочало розслідування, повідомляє видання Цензор.НЕТ.

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Варто нагадати, що через махінації з трансфером Ярмоленка з "Динамо" вже було відкрито кримінальне провадження в Україні. Ще у березні 2018 року поліція розпочала справу щодо махінацій. Підозру вручили директору ГО "Чернігівський обласний клуб "Юність" Олександру Салію. Саме він отримав платіж солідарності від "Динамо" за трансфер Ярмоленко. Та варто відзначити, що сума платежу склала лише 150 тисяч євро, а не 301 тисячу євро.

Та найважливіше те, що ГО "Чернігівський обласний клуб "Юність" не мала ніякого відношення до Спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з футболу "Юність". Громадська організація була створена лише у 2015 році та не займалася вихованням Ярмоленка. При цьому в підписаних документах між ГО та "Динамо" вказано, що "сторони домовилися про те, що вищевказана обумовлена сума (в розмірі 150 тисяч євро) є повною та остаточною сумою відповідальності "Динамо" перед "Клубом" (Юність) і "Клуб" не матиме будь-яких претензій до "Динамо" щодо солідарних виплат".

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Що загрожуватиме "Динамо" та "Боруссії" через такі махінації з трансфером – поки невідомо.