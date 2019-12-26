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Трансфери команд УПЛ: зима 2020

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Трансфери команди УПЛ зима 2020 / ПФК "Львів"

Українські клуби пішли на відпочинок. Та якщо футболісти відпочивають, то тренерські штаби думають над підсиленням. А також як позбутися гравців, які не підійшли.

Трансферне вікно в Україні офіційно відкриється 1 січня 2020 року. З цієї дати клуби офіційно можуть підписувати нових футболістів.

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Однак ще до цього команди можуть прощатися зі своїми гравцями, які не підійшли. зазвичай це або через розірвання угоди за згодою сторін, або не продовження контракту, термін якого закінчився. Також деякі клуби виставляють футболістів на трансфер з бажанням заробити.

У цій новині будуть представлені лише офіційні заяви клубів про підписання нових гравців чи трансфери. Клуби представлені так, як вони розмістилися у турнірній таблиці на кінець 2019 року.

Варто відзначити, що деякі клуби ще нікого не підписали та не попрощалися з футболістами. Серед таких "Шахтар", "Маріуполь" та "Колос".

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Умовні позначення: вр. – воротар, зх. – захисник, пз. – півзахисник, нп. – нападник, ор. – оренда, п.ор. – повернення з оренди, тр. – повноцінний трансфер, в.а. – вільний агент,

Шахтар

Прийшли: поки нікого

Пішли: поки нікого

Динамо: 

Прийшли: зх. Роман Вантух (п.ор., Олімпік) нп. Назарій Русин (п.ор., Зоря)

Пішли: зх. Роман Вантух (ор., Олександрія), зх. Микита Кравченко (ор., Олімпік)

Зоря

Прийшли: поки нікого

Пішли: вр. Луїс Філіппе (в.а.)

Десна

Прийшли: поки нікого

Пішли: пз. Андрій Богданов (в.а.)

Олександрія

Прийшли: зх. Роман Вантух (ор., Динамо)

Пішли: поки нікого

Маріуполь

Прийшли: поки нікого

Пішли: поки нікого

Колос

Прийшли: поки нікого

Пішли: поки нікого

Дніпро-1

Прийшли: зх. Володимир Адамюк (тр. Дніпро-1)

Пішли: зх. Юрій Романюк (в.а.), пз. Олександр Кобахідзе (в.а.), пз. Ігор Загальський (в.а.), нп. Араміс Кузін (в.а.).

Олімпік

Прийшли: зх. Микита Кравченко (ор., Динамо)

Пішли: зх. Роман Вантух (п.ор. Динамо), зх. Єгор Клименчук (в.а.), пз. Геннадій Пасіч (в.а.)

Львів

Прийшли: поки нікого

Пішли: зх. Микола Квасний (в.а.), зх. Руслан Зубков (в.а.), зх. Вісенте (в.а.), зх. Володимир Адамюк (тр. Дніпро-1)

Ворскла

Прийшли: поки нікого

Пішли: Юрій Коломоєць (в.а.), Рубін Хебай (в.а.)

Виставлені на трансфер: зх. Зураб Очігава, зх. Хуанма Гарсія, пз. Дмитро Кравченко, пз. Тодор Петрович.

Карпати

Прийшли: поки нікого

Пішли: нр. Мелвін Лоренцен (в.а.)

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Спорт Новини Спорту Трансфери Футбол
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