Трансфери українських клубів 2019 року

1 січня відкрився трансферний ринок. Українські клуби теж як підсилюють свій склад, так і прощаються з деякими гравцями. Частину з них відпускають вільними агентами, також є й ті, кого вдається продати. А є і такі, в яких закінчився контракт, і вони покидають свій клуб у пошуках нового місця роботи. Про головні трансфери УПЛ – у матеріалі 24 Каналу.

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Грудень 2018 року

Ще до початку трансферного вікна деякі клуби офіційно оголосили про трансфери. Зазвичай це були або розірвання угоди з гравцями, або ж повернення їх з оренди. Хоча і були повноцінні переходи.

Львів

Першим чистку рядів розпочав "Львів". Не встигли команди піти на зимову перерву, як одразу четверо гравців покинули команду.

Спочатку Олександр Голіков, Юрій Путраш та Василь Білий залишили команду. Керівництво клубу та футболісти розірвали угоди за обопільною згодою сторін. Центрбек Білий та лівий захисник Путраш відіграли за "синьо-золотих левів" цього сезону 5 та 6 ігор відповідно.У флангового захисника Голікова ж найбільша кількість проведених матчів за львівський колектив – 16. Причому Олександр відзначився результативною передачею у домашньому поєдинку з "Олександрією" (2:2).

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Згодом четвертим гравцем, який покинув команду, став нападник Сергій Петров. Клуб і гравець погодили розрив контракту за угодою сторін.

Карпати

Саме львівський клуб став одним з найактивніших ще наприкінці 2019 року. Однак це були трансфери, які мало що змінювали в основі команди. Так, Юрія Ткачук, який виступав у Естонії за "Левадію" на правах оренди, став повноцінним гравцем віце-чемпіона країни. В Естонії залишився ще один "карпатівець" – "Німме Калью", який і став чемпіоном країни, скористався правом викупу захисника Андрія Марковича. Натомість ще один гравець, який виступав в Естонії у "Левадії" – Роман Дебелко, поки не знає де продовжить кар'єру. Найкращий нападник естонського чемпіонату (28 голів у 36 матчах) поки повернувся до Львова.

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Але ще у грудні "Карпати" розірвали угоду з гравцем, який виступав за "левів" у цьому чемпіонаті. Захисник Олег Бородай припинив співпрацю із "зелено-білими": контракт розірвано за взаємною згодою сторін. У сезоні 2018/19 років центральний оборонець провів за львівську команду 12 матчів у чемпіонаті УПЛ та один матч в кубковому протистоянні.

Олімпік

Розпрощатися з деякими гравцями вирішили і в донецькому клубі. Одразу двоє захисників покинули "Олімпік" – Антон Кравченко та Євген Зубейко. Угоди з 27-річним і 29-річним футболістами відповідно були розірвані за обопільною згодою. Обидва гравці перейшли в донецьку команду минулого літа.

Кравченко в поточному сезоні зіграв 15 матчів у всіх турнірах і забив 1 гол, на рахунку Зубейка – 18 матчів.

Зоря

Офіційно про трансфер півзахисника "Зорі" Ігоря Харатіна стало відомо ще у грудні 2018 року. Однак на офіційному сайті луганського клубу інформація про це була опублікована вже після відкриття трансферного вікна. Півзахисник перебрався до угорського "Ференцвароша", який тренує інший українець – Сергій Ребров. І саме за "Ференцварош" виступає ще один українець – півзахисник Іван Петряк.

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Зазначається, що український клуб за свого гравця отримав 600 тисяч євро, а також бонуси (які саме – поки невідомо).

3 січня 2019 року

Карпати

І знову найбільшу активність проявили львівські "Карпати". Цього разу їх покинуло одразу двоє гравців. Однак якщо нападник Катріель Санчес повернувся до аргентинського "Тальєрес" після оренди ("зелено-білі" вирішили не викупляти гравця), то півзахисник Крістіан Ербес був проданий у парагвайський "Насьйональ". Вихованець "Боки Хуніорс" Крістіан Ербес став гравцем "Карпат" у лютому 2018-го. За цей час за львівську команду півзахисник зіграв 23 матчі та відзначився одним забитим голом (у ворота "Арсенал-Київ). Сума трансферу не повідомляється.

4 січня

Олександрія

Один з лідерів чемпіонату вирішив поки не відпускати гравців, а навпаки – посилювати склад. Олександрійці орендували у бельгійського "Стандарта" українського півзахисника Валерія Лучкевича. Термін оренди – до кінця сезону 2018-2019 без права викупу.

Лучкевич є вихованцем запорізького "Металурга". На початку 2014 року він приєднався до "Дніпра", а 30 січня 2017 було оголошено про перехід українця в "Стандард". За бельгійський клуб півзахисник зіграв лише у 25 матчах, у яких відзначився одним забитим голом та двома результативними передачами. Однак у цьому сезоні українець втратив місце у стартовому складі команди і не завжди потрапляв навіть у запас.

10 січня

Динамо

Захисник "Динамо" Микола Морозюк не виступатиме до кінця сезону за київський клуб. Футболіст продовжить сезон у турецькій Суперлізі. Морозюк на правах оренди приєднався до "Різеспора", інформує офіційний сайт "Динамо".

За представника турецької Суперліги, який у нинішньому чемпіонаті посідає останнє місце в турнірній таблиці, 30-річний футболіст виступатиме до завершення сезону-2018/2019. Додамо, що в нинішньому сезоні в усіх турнірах Морозюк провів за "Динамо" 19 матчів, у яких відзначився одним голом. 11 січня Шахтар "Шахтар" уклав п’ятирічний контракт з ізраїльським півзахисником Манором Соломоном. Гравець є вихованцем "Маккабі" з Петах-Тікви. У складі першої команди дебютував 26 листопада 2016 року. Загалом у чемпіонаті Ізраїлю провів 67 матчів та забив 8 м’ячів. Нинішнього сезону – 2 голи у 12 поєдинках. Виступав за збірні Ізраїлю всіх вікових категорій. У вересні 2018-го дебютував у національній команді. Торік увійшов до топ-50 талантів європейського футболу за версією uefa.com. Чорноморець За обопільною згодою сторін було розірвано контракти між ФК "Чорноморець" і футболістами Анатолієм Діденко, Артуром Карнозою та Владиславом Хомутовим. 14 січня Львів Футболісти "Львова" Артур Западня та Ростислав Волошинович залишили львівський клуб. Западня, контракт якого спливав влітку 2019 року, вирішив не подовжувати співпрацю з "містянами". У свою чергу, вибір Волошиновича базувався на отриманні у подальшому стабільної ігрової практики, якої гравець не мав останнім часом у "Львові". Керівництво та гравці "синьо-золотих левів" розірвали угоди за взаємною згодою сторін. Карпати "Леви" прощалися з голкіпером Романом Підківкою, в якого завершився контракт з клубом. Загалом за львівську команду клубний вихованець провів 47 матчів у чемпіонатах УПЛ, у яких пропустив 66 голів. Також Підківка регулярно викликався до різноманітних молодіжних збірних України. 15 січня Зоря Луганська "Зоря" офіційно оформила перший трансфер у 2019 році. Лави луганців поповнив нападник Неманья Іванович. Контракт підписаний із сербським гравцем строком на два роки, повідомляє офіційний сайт "Зорі". У "Зорі" не розкривають інші деталі угоди, зокрема вартість легіонера. За даними Transfermarkt, Іванович коштує 250 тис. євро.

Останнім місцем роботи форварда був белградський футбольний клуб "Сінджеліч".

Неманья Іванович – вихованець одного з найбільш титулованих клубів Сербії "Црвени Звєзди". Його зріст 185 см, а робоча нога – права. У поточному сезоні за "Сінджеліч", який виступає в другій лізі Сербії, нападник провів 22 матчі, в яких забив 5 голів та віддав одну результативну передачу.

Також сьогодні лави "Зорі" поповнив захисник Максим Білий, який свого часу вже виступав за луганців.

Гравець, який з літа 2017 року і до недавнього часу захищав кольори "Маріуполя", підписав дворічний контракт із "Зорею". У складі азовців Максим провів 27 матчів і забив 1 гол.

Вперше Максим перейшов у "Зорю" в сезоні 2011/12 і виступав у "Зорі" до сезону 2014/15. За цей час у футболці "чорно-білих" він провів 98 матчів, забивши 4 м'ячі. Після цього футболіст грав за "Хайдук", "Анжи" й "Маріуполь".

16 січня

Львів

21-річний бразильський півзахисник ФК "Токіо" Луїс Велозу підписав контракт з ФК "Львів". Про це повідомив головний тренер львівської команди Юрій Бакалов.



Фото з відкритих джерел

Вже підписаний контракт з бразильцем Ліпою (Луїс Велозу – прим. Спорт 24). Є новачки, які почали збір з командою після відпускного періоду, але поки прізвища говорити не буду. Це не суперсекрет, але потрібно придивитися. Ми моніторимо український ринок, ми не відмовляємося від бразильських спостережень. Посилення буде, і буде якісними футболістами з Бразилії,

– цитує слова Бакалова Ua-football.

До слова, попереднім клубом гравця був ФК "Токіо", де він практично не грав у першій команді. У 21-річного футболіста завершився контракт з японським клубом, і 1 січня цього року він отримав статус вільного агента.

Десна

Чернігівська "Десна" підсилила свій склад вихованцем київського "Динамо" Андрієм Богдановим. Новачок чемпіонату України став десятим професійним клубом для футболіста.

Андрій Богданов уклав угоду з командою Олександра Рябоконя і вже приєднався до нових партнерів на зборі в Туреччині.

Деталі угоди футболіста з "Десною" не уточнюються.

Відзначимо, що 28-річний Богданов в Україні виступав за київське "Динамо" та "Арсенал", "Олександрію", "Металіст", "Волинь" й "Олімпік". За кордоном півзахисник захищав кольори грецького "Ерготеліса", молдовського клубу "Саксан" та польської "Арки", яка була останньою командою українця.

Також "Десна" повідомила, що центральний захисник Антон Братков та нападник Олександр Ковпак розірвали угоди з клубом за згодою сторін. Від сьогодні обидва можуть продовжити кар’єру в інших клубах.

Динамо

Футбольний клуб "Динамо" Київ досяг угоди з нідерландським футбольним клубом "Віллем II" про трансфер 26-річного форварда Франсиско Соля Ортіса. У "Динамо" Соль виступатиме під ігровим номером "9".

Варто зазначити, що у клубі не повідомляють деталі трансферу та тривалість контракту з нападником. У ЗМІ повідомляли про 3,5 мільйона євро, які "Динамо" заплатило за нападника.

Олімпік

Першим зимовим новачком донецького "Олімпіка" в цьому році став захисник Єгор Клименчук, останнім клубом якого був краматорський "Авангард". З 21-річним футболістом підписано трирічну угоду з можливістю продовження ще на сезон.

17 січня

Олімпік

Донецький "Олімпік" офіційно оголосив про підписання контракту із сенегальським нападником Матаром Дійе. Контракт з 21-літнім нападником підписаний терміном до кінця 2022 року.

Гравець може зіграти як на вістрі атаки, так і на фланзі.

18 січня

Зоря

Черговим новачком луганської "Зорі" в це міжсезоння став добре знайомий нашим уболівальникам нападник Пилип Будківський. Нападник підписав з командою контракт терміном на 2,5 року.

Нагадаємо, що Пилип Будковський вже був гравцем "Зорі", коли перейшов в команду в сезоні 2013/2014. За час перебування в луганському клубі форвард провів у футболці "чорно-білих" 73 поєдинки і забив 26 голів.

21 січня

Шахтар

17-річний нападник Даниїл Сікан підписав контракт із "Шахтарем". Угоду з вихованцем львівських "Карпат" розраховано на 3 роки.

Нинішнього сезону Даниїл Сікан виступав переважно в чемпіонаті U19 (10 матчів, 5 голів). Гравець збірної України U19. 12 серпня 2018 року дебютував за першу команду "Карпат" у поєдинку Прем’єр-ліги із "Зорею".

Карпати

Лівий захисник "Карпат" Орест Лебеденко відтепер захищатиме кольори іспанського "Луго" – клуби домовилися про трансфер футболіста. За "зелено-білих" вихованець клубної школи провів 23 поєдинки, в яких відзначився одним забитим м’ячем.

22 січня

Ворскла

Футбольний клуб "Ворскла" уклав угоди з двома футболістами. Це 23-річний атакувальний півзахисник Едін Шехіч (Edin Šehić), уродженець Боснії і Герцеговини з хорватським паспортом і ще один хавбек-універсал, старший на рік за свого колегу, серб Тодор Петровіч (Тодор Петровић). Кількох днів перебування у тренувальному таборі ворсклян вистачило тренерам і футболістам для того, аби зрозуміти, що ця співпраця повинна стати взаємокорисною.

Терміни дії контрактів не розголошуються, вони підписані на взаємовигідних умовах.

Зоря

Черговим гравцем, який поповнив склад луганської "Зорі" став півзахисник Ігор Чайковський, який підписав контракт з командою строком на два з половиною роки. Останнім клубом українця був російський "Анжі".

Зауважимо, що це вже третій раз, коли Ігор буде задіяний за "Зорю". Раніше гравець уде виступав у складі "чорно-білих" і провів в "Зорі" в цілому 5 років.

23 січня

Шахтар

"Шахтар" підписав контракт із центральним захисником Валерієм Бондаренком. Угоду розраховано на 5 років.

До цього захисник виступав за "Олександрію", але влітку в нього закінчувався контракт з клубом. Однак "Шахтар" вирішив не чекати, і викупив трансфер гравця. У поточному сезоні Бондаренко провів 18 матчів в чемпіонаті України, в яких забив 1 м'яч в ворота "Десни".

Олександрія

Перед вильотом на навчально-тренувальний збір до Туреччини півторарічний контракт з ФК "Олександрія" підписав півзахисник Денис Дедечко. За "Олександрію" Денис буде виступати під номером 69.

24 січня

Динамо

Білоруський півзахисник київського "Динамо" Нікіта Корзун перейшов до представника чемпіонату Саудовської Про-ліги "Аль-Фатех" на правах оренди. Орендна угода розрахована на 1 рік.

26 січня

Карпати

Український футболіст Олег Голодюк перейшов у клуб чемпіонату Угорщини "Галадаш" з міста Сомбатгей. Гравець уклав угоду на правах вільного агента після того, як його відпустили з львівських "Карпат".

Контракт підписаний до кінця сезону, однак у нього включена опція продовження ще на один рік

28 січня

Шахтар

Російський футбольний клуб "Зеніт" офіційно оголосив про підписання захисника збірної України Ярослава Ракіцького. У новій команді 29-річний українець гратиме під 44-м номером. Вартість трансферу Ракіцького не називається, проте, за чутками, вона склала близько 12 млн євро.

Карпати

Львівські "Карпати" оголосили про оренду камерунського футболіста Мартіна Хонгла. Термін оренди – до кінця 2019 року. При цьому оренда передбачає право викупу футболіста.

20-річний гравець, який може зіграти одразу на трьох позиціях (центрального захисника, опорного хавбека та латераля), має досвід виступів за іспанську "Барселону". Та навіть вигравав з нею трофей.

Чорноморець

Одеський клуб підписав контракт зі півзахисником Володимиром Танчиком. У команді "моряків" футболіст виступатиме під 34-м номером.

30 січня

Динамо

Сербський захисник "Динамо" Александар Пантич продовжить свою кар’єру в Іспанії у складі "Кадіса". Команда представляє Сегунду (другий національний дивізіон) й посідає сьоме місце після 23-х зіграних матчів.

За нову команду 26-річний футболіст виступатиме на правах оренди до завершення сезону 2018/2019 рр. Після цього "Кадіс" матиме право викупити повноцінний контракт гравця.

31 січня

Карпати

Аргентинський "Рівер Плейт" домовився з львівськими "Карпатами" щодо оренди колумбійського хавбека Хорхе Карраскаля.

Зазначається, що оренда розрахована до 31 грудня 2019 року. При цьому аргентинський клуб має право першочергового викупу гравця. Однак суму не називається. За повідомленням аргентинський ЗМІ, мова йде про 3 мільйони євро.