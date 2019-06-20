Трансфери команд УПЛ: онлайн

В українському футболі розпочалося трансферне літо. Команди продають та купують футболістів. Дехто покидає команди безкоштовно і переходить в інші клуби. Спорт 24 збирає всю інформацію про ці трансфери – від чуток до офіційного підтвердження в одній новині. Для вашої зручності.

Трансферне вікно розпочалося 1 червня 2019 року. І триватиме до кінця літа. Також за трансферами усіх команд можна слідкувати тут. Читайте також: Головні питання літнього міжсезоння чемпіонату України з футболу