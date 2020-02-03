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Трансферів може не бути: головний тренер "Шахтаря" розповів про політику клубу

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Луїш Каштру / ФК "Шахтар"

Головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру повідомив, що, швидше за все, донецький клуб не буде проводити трансфери в зимове вікно.

Луїш Каштру в шоу "Футбольний формат" висловився про трансферну політику своєї команди.

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У нас дуже збалансована команда: на всіх позиціях і ланках – захист, півзахист і атака – у нас гравці високого рівня, гравці національних збірних. Якщо ніхто з наших футболістів у терміновому порядку не покине клуб, то трансферів у нас не буде. Мені подобаються ті гравці, які є в моєму розпорядженні.

Не забувайте, що з нами на зборах Ігор Кірюханцев і Владислав Вакула. Ми дивимося на них, на їх роботу і інтенсивність. У них буде час в товариських матчах, де вони зможуть показати, чого варті. Давайте почекаємо, щоб ми змогли скласти думку про цих футболістів,
– сказав Каштру.

У рамках першого збору в Туреччині "Шахтар" провів чотири матчі: "гірники" перемогли "Лех", зіграли внічию з "Войводіною", поступилися "Пролетеру" та перемогли "Словацько".

Перший офіційний матч у 2020 році "Шахтар" проведе 20 лютого. У Лізі Європи "гірники" зустрінуться з "Бенфікою".

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Футбол Спорт Новини Спорту Шахтар
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