Transfermark оновив список найдорожчих гравців чемпіонату України, у топ-10 шестеро "гірників"

Авторитетний портал Transfermarkt оновив дані щодо трансферної вартості гравців чемпіонату України. Найдорожчим футболістом став Віктор Циганков з "Динамо".

Віктор у порівнянні з березнем подорожчав на 7 мільйонів євро й тепер коштує 20 мільйонів євро.

Читайте також: Трансфери команд УПЛ: онлайн

На другому місці лідер "Шахтаря" бразилець Ісмаїлі. Його трансферна вартість складає 19 мільйонів євро, що на один мільйон менше, аніж Циганкова. Оборонець подорожчав на 1 мільйон і втратив статус найдорожчого гравця в Україні.

Третій найдорожчий футболіст УПЛ – ще один футболіст "Шахтаря" Тете. Бразилець коштує 15 мільйонів євро й подорожчав на 5 мільйонів.

Топ-10 складається з шести футболістів "Шахтаря" та чотирьох "динамівців". На четвертому місці Тайсон ("Шахтар"), який коштує 12 мільйонів євро. Футболіст подешевшав на мільйон.

Замикає топ-5 оборонець "Динамо" Віталій Миколенко. Захисник тепер коштує 6 мільйонів євро, хоча раніше його вартість була 2 мільйони. ЗМІ пов'язують Віталія з італійським клубом "Мілан".

По 6 мільйонів євро також коштують словенець Беньямін Вербич ("Динамо"), Віктор Коваленко та Маркос Антоніо (обидва "Шахтар"). На дев'ятій позицій нападник "Динамо" Фран Соль 5 мільйонів євро, який подешевшав на мільйон. Замикає топ-10 центрбек "Шахтаря" Давид Хочолава – теж 5 мільйонів євро.

Загалом у топ-25 по 12 гравців "Шахтаря" та "Динамо" й один футболіст "Зорі" – Олександр Караваєв (2,5 мільйона євро).