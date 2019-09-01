Трансферна сага з Неймаром завершилася: футболіст розчарований, що не повернувся у "Барселону"

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Неймар
Неймар / standard.co.uk

Зірковий нападник французького ПСЖ Неймар не перейде в каталонську "Барселону" в трансферне вікно, яке найближчими днями закриється у Європі.

27-річний форвард повідомив своїм колишнім партнерам по каталонській команді, що угода не буде оформлена.

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Бразилець дуже розчарований, тому що доклав усіх зусиль зі свого боку, щоб переконати ПСЖ відпустити його в "Барселону".

Французьке видання L’Équipe інформує, що трансфер форварда зірвався. Бразилець повідомив своїй сім'ї, що вирішив дограти цей сезон в Парижі, адже переговори про його повернення в каталонський клуб припинилися.

Раніше Неймар вже сповістив про це й гравців іспанського клубу. Бразилець був готовий особисто доплатити 20 мільйонів євро заради повернення у Каталонію.

Ймовірною перепоною трансферу стало те, що "Барселона" не має фінансових можливостей для придбання Неймара. Клуб хотів включити в угоду своїх гравців.

Іван Ракітіч і Жан-Клер Тодібо дали згоду на перехід у ПСЖ, проте Усман Дембеле відмовився ставати частиною угоди.

Неймар перейшов з "Барселони" в ПСЖ влітку 2017 року за рекордні 220 мільйонів євро. За парижан він за цей час зіграв 58 матчів, в яких забив 51 гол та віддав 29 результативних передач. На цей момент його трансферна ціна складає 180 мільйонів євро.

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Теги: Футбол Новини Спорту Спорт Неймар Трансфери ПСЖ
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