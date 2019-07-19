Трансферне вікно в Європі: "Реал" найбільше витратив, "Атлетіко" – заробив

Літнє трансферне вікно в Європі у повному розпалі. За короткий проміжок часу відбулися деякі неочікувані та гучні трансфери, які змінили пріоритет сил у Європі. Про те, хто найбільше витрачає та заробляє – у матеріалі Спорт24.

За даними Transfermarkt станом на 19 липня 2019 року, найбільше на трансферному вікні витратив мадридський "Реал". За своїх новачків "вершкові" заплатили 303 мільйони євро.

Читайте також: Топ-трансфери літа 2019: онлайн

Серед зіркових футболістів у "Реалі" з'явилися Лука Йовіч та Еден Азара. За них мадридці заплатили близько 160 мільйонів євро. У "Реал" перейшли Ферлан Менді, Родріго та Мілітао. Їх іспанці "взяли на решту" з 303 мільйонів євро.

Не шкодує грошей на нових гравців ще один мадридський клуб – "Атлетіко". Принциповий суперник "Реала" встиг витратити 243 мільйони євро. 126 мільйонів євро "матрацники" заплатили за Жоау Фелкіса, 30 мільйонів євро за Маркоса Льоренте, 25 мільйонів євро за Маріо Ермосо.

Кіран Тріпп'єр обійшовся мадридцям у 22 мільйони євро, Феліпе та Ренан Лоді – по 20 мільйонів євро.

Трійку замикає ще один іспанський гранд – "Барселона". За п'ятьох нових футболістів "синьо-гранатові" заплатили 237 мільйонів євро. Антуан Грізманн 170 мільйонів), Френкі де Йонг (75 мільйонів), Нето (26 мільйонів), Емерсон (12 мільйонів), Кукурелья (4 мільйони).

У топ-5 потрапили туринський "Ювентус" та "Боруссія" Д. Італійський гранд придбав чотирьох гравців на 151,50 мільйона євро. Німецька "Боруссія" за п'ятьох новачків заплатила 127,50 мільйона євро.

Читайте також: Трансфери команд УПЛ: онлайн

Найбільше у трансферне вікно виторгував мадридський "Атлетіко". "Матрацники" поповнили свій гаманець на 311,10 мільйона євро. Найбільше мадридці заробили на трансфері Антуана Грізманна (120 мільйонів євро), Лукаса Ернандеса (80 мільйонів євро) та Родрі (70 мільйонів євро).

На 115 мільйонів євро продав своїх гравців "Реал". Близько 113 мільйонів євро виторгував французький "Ліон".

З топ-25 команд на трансферному ринку "вийшли в плюс" тільки три клуби. Знову в списку мадридський "Атлетіко", який заробив 67,60 мільйона євро. Також у трійці французький "Ліон" (50,07 мільйона євро) та ПСЖ (22 мільйони євро).

У мінусі 23 інші клуби. Найгірша ситуація в "Реала". "Вершкові" мають мінус 188 мільйонів євро. "Барселона" має мінус 130,60 мільйона євро. Неочікувано на третьому місці англійська "Астон Вілла". Британці нічого не заробили на трансферному ринку й витратили 101,10 мільйона євро.