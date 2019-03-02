Травма Соля: на скільки "Динамо" втратило форварда

Нападник київського "Динамо" Фран Соль травмувався у матчі проти чернігівської "Десни". Ще на полі гравцю знадобилась допомога медиків.

В одному з ігрових моментів Соль невдало приземлився на газон. Після чого вже не зміг підвестися. Гравець весь час тримався за плече. А коли його виводили за межі поля, кричав від болю.

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Поки немає офіційної інформації щодо травми гравця. Серед ймовірних – вивих плеча. За даними FootballHub, футболіст залишатиметься поза грою найближчі два місяці. Тож він точно пропустить два матчі 1/8 фіналу Ліги Європи проти "Челсі", перша гра відбудеться у Лондоні 7 березня. Матч-відповідь у Києві 14 березня.

Між цими матчами у березні на "Динамо" ще чекає домашня гра проти "Арсенал-Київ" та виїзний матч проти "Олімпіка".

Фран Соль лише взимку перейшов до київського "Динамо". За цей час гравець зіграв у чотирьох матчах. Він забив переможний гол у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи у ворота грецького "Олімпіакоса". Також на його рахунку гол у ворота луганської "Зорі".

Замінити Соля на позиції форварда може Назарій Русин. Або ж Владислав Супряга. Ще один форвард "Динамо" Артем Бєсєдін теж травмований. При цьому у першому матчі проти "Челсі" "Динамо" не допоможе ще один лідер команди – півзахисник Беньямін Вербіч.