Травма Соля: нападник "Динамо" полетить в Барселону для обстеження

61 Читать новость на русском
Фран Соль
Фран Соль / Динамоманія

Нападник "Динамо" Фран Соль, який отримав травму в матчі 20 туру чемпіонату України з "Десною", пройде медобстеження в Іспанії.

Спорт 24 повідомляв, що Фран Соль пошкодив плече під час матчу 20 туру УПЛ проти чернігівської "Десни" (2:1) і, як наслідок, може пропустити два місяці.

Читайте також: Тренер "Динамо" прокоментував травму Соля

4 березня 26-річний іспанець вилетить до Барселони, де пройде повне медобстеження. За його підсумками стане відомий точний діагноз форварда, а також терміни його повернення на поле, повідомляє програма "Профутбол".

Вже 7 березня киян очікує перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти лондонського "Челсі". Початок поєдинку о 22:00 за київським часом.

До слова, Фран Соль перейшов в "Динамо" в січні 2019-го і встиг провести за київську команду чотири офіційні ігри, в яких забив два голи.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Футболіст різав лезом суперників під час матчу в Туреччині: фото, відео
сьогодні
5812
Теги: Спорт Футбол Динамо
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Ювентус" переміг "Наполі" у матчі з двома вилученнями та нереалізованим пенальті: відео
сьогодні 10:13 "Ювентус" переміг "Наполі" у матчі з двома вилученнями та нереалізованим пенальті: відео
352
Українець Олексій День набрав 28 очок та приніс перемогу "Атланті": відео
сьогодні 09:37 Українець Олексій День набрав 28 очок та приніс перемогу "Атланті": відео
92
"Ліверпуль" не зумів перемогти у принциповому дербі та втратив лідерство в АПЛ: відео
сьогодні 08:11 "Ліверпуль" не зумів перемогти у принциповому дербі та втратив лідерство в АПЛ: відео
496
У правила гри в футбол внесли значні зміни: деталі
сьогодні 07:47 У правила гри в футбол внесли значні зміни: деталі
779
"Челсі" переміг у непростому матчі чемпіонату Англії перед грою з "Динамо": відео
3 березня 21:55 "Челсі" переміг у непростому матчі чемпіонату Англії перед грою з "Динамо": відео
804
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук