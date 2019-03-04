Травма Соля: нападник "Динамо" полетить в Барселону для обстеження

Нападник "Динамо" Фран Соль, який отримав травму в матчі 20 туру чемпіонату України з "Десною", пройде медобстеження в Іспанії.

Спорт 24 повідомляв, що Фран Соль пошкодив плече під час матчу 20 туру УПЛ проти чернігівської "Десни" (2:1) і, як наслідок, може пропустити два місяці.

Читайте також: Тренер "Динамо" прокоментував травму Соля

4 березня 26-річний іспанець вилетить до Барселони, де пройде повне медобстеження. За його підсумками стане відомий точний діагноз форварда, а також терміни його повернення на поле, повідомляє програма "Профутбол".

Вже 7 березня киян очікує перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти лондонського "Челсі". Початок поєдинку о 22:00 за київським часом.

До слова, Фран Соль перейшов в "Динамо" в січні 2019-го і встиг провести за київську команду чотири офіційні ігри, в яких забив два голи.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram