Травма Яремчука: з'явилися важливі деталі відновлення лідера збірної України

Футболіст збірної України та бельгійського "Генту" Роман Яремчук продовжує відновлюватися після травми. У лютому українець переніс операцію на ахілловому сухожиллі.

Журналіст Ігор Циганик на ютуб-каналі Footballhub розповів, що Яремчук вже розпочав роботу з м’ячем.

За його словами, наставник збірної України Андрій Шевченко викликав його у резервний список національної команди на матчі з Францією та Польщею.

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Якщо Яремчук встигне відновитися до матчів, працюватиме в групі разом з командою, то він приїде на збір. Якщо ж він працюватиме індивідуально з тренером, а він вже на футбольному полі і б’є по м’ячу, то йому нададуть відпочинок. Та якщо він повернеться до загальної групи, то обов’язково приїде на товариські поєдинки проти Франції і Польщі. Тоді вже вирішуватиметься, гратиме він чи ні,

– сказав Циганик.

Наставник "Гента" Йессо Торуп у коментарі клубному сайту розповів, що процес відновлення Яремчука проходить добре.

"Останнє обстеження було позитивним. Він ще не в загальній групі, але зараз працює над фізичною готовністю. Не збираюся поки прогнозувати його дату повернення, але сподіваюся, що це буде скоро", – сказав Торуп.

24-річний українець заявляв, що проходить реабілітацію після операції в Белграді. Також Роман публікував фото після хірургічного втручання.

Яремчук – основний нападник збірної України. У кваліфікації Євро-2020 Яремчук забив 4 голи та став найкращим бомбардиром збірної України.

Резервним форвардом "синьо-жовтих" є Жуніор Мораес та Артем Бєсєдін. Останній через провалений допінг-тест відсторонений від футболу на рік.

Статистика Яремчука в "Генті": 30 матчів, 17 голів, 2 асисти.