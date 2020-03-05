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Травма Ярмоленка: футболіст збірної України пропустить ще декілька тижнів

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Андрій Ярмоленко / GETTY IMAGES

Футболіст англійського "Вест Хема" Андрій Ярмоленко все ще відновлюється після травми. Повернення гравця збірної України на футбольне поле затягується.

Як повідомляє football.london, нова потенційна дата повернення 30-річного українця на футбольне поле 15 березня.

Півзахисник продовжує реабілітацію після травми м'яза стегна, яку отримав ще 16 грудня 2019 року.

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Таким чином, Ярмоленко пропустить майбутні матчі у чемпіонаті Англії проти "Арсеналу" і, ймовірно, "Вулверхемптона" (зустріч відбудеться 15 березня).

Раніше головний тренер лондонців Девід Моєс повідомляв, що Ярмоленко зіграв 60 хвилин у тренувальному матчі за "молотобійців".

Загалом у цьому сезоні Андрій зіграв 15 матчів за "Вест Хем", забив 3 голи і зробив одну результативну передачу.

Через травму півзахисник вже пропустив 13 матчів "Вест Хема".

Наразі у "Вест Хема" настав відповідальний період. За 10 турів до завершення чемпіонату лондонці посідають 16 сходинку.

Від зони вильоту "Вест Хем" відділяє тільки краща статистика у порівнянні з "Вотфордом" та "Борнмутом".

Календар матчів "Вест Хема"

  • Арсенал – Вест Хем
  • Вест Хем – Вулверхемптон
  • Тоттенхем – Вест Хем
  • Вест Хем – Челсі
  • Ньюкасл – Вест Хем
  • Вест Хем – Бернлі
  • Норвіч – Вест Хем
  • Вест Хем – Вотфорд
  • Манчестер Юнайтед – Вест Хем
  • Вест Хем – Астон Вілла
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Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Вест Хем Андрій Ярмоленко
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