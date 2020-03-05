Травма Ярмоленка: футболіст збірної України пропустить ще декілька тижнів
Футболіст англійського "Вест Хема" Андрій Ярмоленко все ще відновлюється після травми. Повернення гравця збірної України на футбольне поле затягується.
Як повідомляє football.london, нова потенційна дата повернення 30-річного українця на футбольне поле 15 березня.
Півзахисник продовжує реабілітацію після травми м'яза стегна, яку отримав ще 16 грудня 2019 року.
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Таким чином, Ярмоленко пропустить майбутні матчі у чемпіонаті Англії проти "Арсеналу" і, ймовірно, "Вулверхемптона" (зустріч відбудеться 15 березня).
Раніше головний тренер лондонців Девід Моєс повідомляв, що Ярмоленко зіграв 60 хвилин у тренувальному матчі за "молотобійців".
Загалом у цьому сезоні Андрій зіграв 15 матчів за "Вест Хем", забив 3 голи і зробив одну результативну передачу.
Через травму півзахисник вже пропустив 13 матчів "Вест Хема".
Наразі у "Вест Хема" настав відповідальний період. За 10 турів до завершення чемпіонату лондонці посідають 16 сходинку.
Від зони вильоту "Вест Хем" відділяє тільки краща статистика у порівнянні з "Вотфордом" та "Борнмутом".
Календар матчів "Вест Хема"
- Арсенал – Вест Хем
- Вест Хем – Вулверхемптон
- Тоттенхем – Вест Хем
- Вест Хем – Челсі
- Ньюкасл – Вест Хем
- Вест Хем – Бернлі
- Норвіч – Вест Хем
- Вест Хем – Вотфорд
- Манчестер Юнайтед – Вест Хем
- Вест Хем – Астон Вілла