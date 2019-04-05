Травма Зінченка: Гвардіола зробив заяву про повернення українця

Головний тренер "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола назвав терміни повернення українського футболіста Олександра Зінченка.

Олександр Зінченко травмувався у матчі проти "Кардіффа". Українця на 19 хвилині замінив Кайл Уокер. Згодом виявилося, що у футболіста невелике розтягнення задньої поверхні стегна.

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Подивимося, який склад вийде на матч з "Брайтоном" (в 1/2 фіналу Кубка Англії, – Спорт24). Не всі готові, проте практично всі в строю. Агуеро також майже готовий. Зінченко? Він сказав, що повернеться через 10-12 днів. Сподіваюся, так і буде,

– сказав Гвардіола.

PEP (On Zinchenko) I think he said 10-12 days and he will be back, hopefully.



#mancity — Manchester City (@ManCity) 5 апреля 2019 г.

Раніше Олександр заявляв, що йому на відновлення знадобиться близько десяти днів. Таким чином Олександр очно не зіграє проти "Брайтона" у Кубку Англії 6 квітня, а також проти "Тоттенхема" у чвертьфіналі Ліги чемпіонів 9 квітня. Також під питанням його участь у матчі проти "Крістал Пелас" 14 квітня.

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