Травма Зінченка: Гвардіола зробив заяву про повернення українця
Головний тренер "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола назвав терміни повернення українського футболіста Олександра Зінченка.
Олександр Зінченко травмувався у матчі проти "Кардіффа". Українця на 19 хвилині замінив Кайл Уокер. Згодом виявилося, що у футболіста невелике розтягнення задньої поверхні стегна.
Читайте також: Футболістів "Челсі" застали в нічному клубі, Барклі поїхав під ранок: фото
Подивимося, який склад вийде на матч з "Брайтоном" (в 1/2 фіналу Кубка Англії, – Спорт24). Не всі готові, проте практично всі в строю. Агуеро також майже готовий. Зінченко? Він сказав, що повернеться через 10-12 днів. Сподіваюся, так і буде,
– сказав Гвардіола.
Раніше Олександр заявляв, що йому на відновлення знадобиться близько десяти днів. Таким чином Олександр очно не зіграє проти "Брайтона" у Кубку Англії 6 квітня, а також проти "Тоттенхема" у чвертьфіналі Ліги чемпіонів 9 квітня. Також під питанням його участь у матчі проти "Крістал Пелас" 14 квітня.