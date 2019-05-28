Травмований гравець "Динамо" отримав виклик до збірної

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Беньямін Вербіч
Беньямін Вербіч / ФК "Динамо"

Півзахисник київського "Динамо" Беньямін Вербіч отримав виклик до збірної Словенії на матчі кваліфікації Євро-2020.

До слова: Гол захисника "Динамо" потрапив у добірку найкращих у Лізі Європи

Словенці зіграють два матчі кваліфікації – 7 червня з Австрією та 10 червня з Латвією. Обидва матчі відбудуться на виїзді.

Нагадаємо, Вербіч травмувався у матчі з "Шахтарем" ще 24 квітня 2019 року. Після цього він не грав за київським клуб. Вербіч переніс операцію у Мюнхені – йому зробили артроскопію, після якої футболіст проходив реабілітацію. 6 травня головний лікар "Динамо" Леонід Миронов заявив, що "вже за місяць Беньямін може повернутися до загальної групи. Найближчим часом він буде відновлюватися на нашій базі, проходити реабілітаційні процедури під наглядом клубних лікарів. А під час літньої паузи він вже буде відновлювати фізичні кондиції". 

Словенці після перших двох матчів відбору набрали лише два очки – команда зіграла двічі в нічию 1:1 – проти Ізраїля на виїзді та Північної Македонії вдома. Вербіч зіграв в обох матчах.

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Теги: Спорт Футбол Динамо
Джерело: 24 канал
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