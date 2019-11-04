Травмований захисник "Динамо" викликаний в збірну на відбірковий матч Євро-2020

Захисник київського "Динамо" Тамаш Кадар в черговий раз отримав виклик в збірну Угорщини.

Кадар увійшов до списку викликаних гравців національної команди на матч відбору Євро-2020 проти Уельсу і на контрольний матч проти Уругваю, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Угорщини.

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29-річний Кадар провів за збірну Угорщини 57 матчів. На рахунку захисника 1 гол і шість результативних передач.

У нинішньому сезоні Томаш зіграв у складі "Динамо" 14 зустрічей і віддав одну результативну передачу.

Зараз Угорщина з 12 очками займає друге місце в групі Е і реально претендує на вихід у фінальну частину Євро-2020.