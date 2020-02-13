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Треба було ризикувати, – Підручний про промах, який залишив Україну без медалі ЧС з біатлону

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Дмитро Підручний / biathlon.com.ua

На першій гонці Чемпіонату світу з біатлону 2020 в Антхгольці – змішаній естафеті – збірна України посіла лише п'яте місце. Хоча боролася за медалі.

Останнім з українців виступав Дмитро Підручний. Він боровся за третє місце з чехом Міхалом Крчмаржом. Однак на останній стрільбі українець здійснив промах і пішов на штрафне коло, у підсумку програвши боротьбу за бронзу. При цьому Підручний фінішував п'ятим, програвши німцю Бенедікту Доллю 7 секунд.

Більше про гонку: Україна прикро втратила нагороду на першій гонці Чемпіонату світу з біатлону

"Я пробував ризикнути, розуміючи, що потрібно відіграти тих 20 секунд. Для цього довелось друге коло йти на максимумі, і при цьому стріляти дуже швидко й влучно. По трасі вдалося скоротити дистанцію, а от зі стрільбою, на жаль, випав. Чесно кажучи, я зараз не можу сказати, чому були ці промахи, але стрілялося важко. Потрібно проаналізувати – подивитись, де вони були і чому так сталось. Алей найперше – це необхідність ризикувати, адже я не бачив інших варіантів, аби поборотись за трійку. Суперники і позаду, і попереду були дуже сильні, і всі по трасі мені підказували – ризикуй. Я й ризикнув – на жаль, не вдалось", – прокоментував результати гонки Підручний в коментарі Biathlon.com.ua.

Чемпіонат світу з біатлону буде тривати до 23 лютого.

До слова: Чемпіонат світу з біатлону 2020: розклад гонок

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини Спорту Дмитро Підручний Спорт Новини біатлону
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