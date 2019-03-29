Треба відстрілятись і швидко-швидко тікати, – коментатор Моралес про участь у війні

Український коментатор Роберто Моралес, який працює на платформі Megogo й покинув телеканали "Футбол 1/2", розповів про досвід, здобутий під час війни на сході України. Моралес був мобілізований.

Моралес розповів, що був у зенітно-ракетному підрозділі.

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Був у зенітно-ракетному підрозділі. Закривається небо і постійно йде моніторинг, щоб хтось туди не залетів. Але поки що ніхто активно авіацію не застосував, тому нашою ціллю була протидія безпілотникам. Тому й авіацію не застосовували – по обидва поки стоять підрозділи, які можуть збивати гелікоптери та літаки. Це не передова, але машини можуть виходити ближче до лінії зіткнення. Коли починаєш стріляти по безпілотнику і знаходишся близько до лінії розмежування, то тебе фіксують з іншого боку і можуть накрити артилерійським обстрілом. Треба відстрілятись і швидко-швидко тікати,

– цитує Роберто Моралеса Tribuna.com.

Коментатор заявив, що не брав участі в боях.

Це на передовій людина може вистрілити й побачити якусь дію. Тут все набагато банальніше. Найголовніше для багатьох підрозділів – оперативно реагувати на певні події. Але прямого бою, де хтось когось бачить, нема. Зараз війна не така – ти не бачиш прямого супротивника, йде війна артилерій. Тебе можуть накрити залежно від того, як ти відреагував на це – сховався у сховище, перемістився. Від цього залежить життя людини. Суто стрілецький контакт є "на нулі". Не говорю про розвідників – це вузька спеціалізація,

– резюмував Моралес.

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