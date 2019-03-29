Треба закривати цю лавочку, – Федецький про натуралізацію в збірній України

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Артем Федецький
Артем Федецький / Фото з відкритих джерел

Колишній захисник збірної України Артем Федецький прокоментував натуралізацію форварда "Шахтаря" Жуніора Мораеса.

Гравець вважає, що отримавши український паспорт іноземці не повинні грати в збірній, доки українці перебувають на лавці запасних.

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"Мораєс отримав паспорт, але без рішення головного тренера збірної він би не отримав виклик. Ще раніше я спілкувався із Шевченком на рахунок Марлоса. Тобто моя думка і тоді і зараз залишається незмінною. В збірній повинні грати українці. Не треба натуралізувати", – сказав Федецький в інтерв’ю Footboom.

Той же Роман Зозуля. Він українець. Ну поставили грати Марлоса. Ярмола травмований, але ж Циганков сидить. Вже за ним бігають хороші клуби Європи, а в збірній він сидить. А грають люди з іншої країни з українським паспортом. Це неправильно однозначно. Треба закривати цю лавочку. Це збірна України, а не клуб, де можна все робити в своїх інтересах. У нас досить багато класної молоді, з якою треба працювати.

Жуніор Мораес отримав українське громадянство 15 березня. Однак про це стало відомо лише 18 березня. І вже 19 березня Жуніор Мораес отримав виклик до табору національної збірної. Він зіграв у двох матчах відбору 22 та 25 березня. У першому Україна зіграла у нічию з Португалією. У другому українці виграли у Люксембургу завдяки автоголу вже у доданий арбітром час.

Як відомо, Федерації футболу Португалії та Люксембургу оскаржили участь Жуніора Мораеса у матчах за збірну України. Спочатку технічну поразку через участь Мораеса у матчі почала вимагати Португалія.

Протест був поданий до Контрольного, етичного та дисциплінарного органу УЄФА, йдеться на сайті організації. Саме на одному найближчих засідань й буде розглянуто це питання. Однак його дата поки невідома.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Жуніор Мораес Збірна України з футболу
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