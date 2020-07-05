Тедді Атлас, тренер ексбоксера Олександра Гвоздика, розповів, чому українець прийняв рішення завершити професійну кар'єру. Як і говорив сам боксер, причина криється у відсутності поєдинків.

В інтерв'ю ютуб-каналу THE FIGHT with Teddy Atlas Атлас висловив припущення, що Гвоздик міг продовжувати кар'єру. Втім, корективи внесла пандемія COVID-19.

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Гвоздик мав повернутися

Команда Гвоздика планувала повернення українського боксера на шостий місяць після поразки Артуру Бетербієву.

Українець програв росіянину титульний бій у жовтні 2019 року.

Проте промоутери Гвоздика не змогли організувати бій через карантин. Олександр мав вийти в андеркарті поєдинку Ломаченко – Лопес 30 травня.

Я хотів, щоб Гвоздик відпочив шість місяців. Його промоутери повинні були організувати його повернення. Я запитав, як багато він хоче відпочинку, він відповів, що шість місяців – необхідний йому час для відновлення,

– розповів Атлас.

За словами тренера, українець був готовий повернутися у квітні.

"Ми всі були готові, і промоутери говорили про бій, але він не стався. Потім ще один. Таке буває. Якби відбувся один з цих поєдинків, то він би ще бився. Але цього не сталося. Це просто розчарування від того, що зірвався бій", – заявив Атлас.

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Він також додав, що Гвоздику більше не потрібно битися, якщо в цьому немає потреби.

Натомість сам боксер в інтерв'ю Boxing Scene заявив, що не відкидає можливості повернення у бокс.

"Подивимося, що станеться. Все залежить від того, як складеться моя кар'єра у бізнесі. Ніколи не говори ніколи. Прямо зараз я не впевнений, що хочу цим займатися, але ніколи не говори ніколи. Я відкритий до перемовин, Я розгляну пропозиції, але це не те, що я шукаю на цей момент", – сказав Гвоздик.

Гвоздик – бронзовий призер Олімпійських ігор 2012 року. На професійному ринзі провів 18 боїв, 17 виграв (крім останнього), з яких 14 – нокаутом. Колишній чемпіон світу за версією WBC у напівважкій вазі.