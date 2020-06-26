Наставник "Шахтаря" Каштру обурений рішенням зіграти матч з "Вольфсбургом" у Німеччині
Наставник "Шахтаря" Луїш Каштру незадоволений, що матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи його команді доведеться провести не вдома. Ймовірно, "Шахтар" зіграє повторну гру з "Вольфсбургом" у Німеччині. Перша гра також пройшла у Німеччині.
"Шахтар" не хоче грати в Німеччині
На цей момент у "Шахтарі" офіційно не знають, де відбудеться повторна гра з "Вольфсбургом". Каштру в інтерв'ю сайту "Шахтаря" назвав неправильним, якщо поєдинок пройде у Німеччині.
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"Коли ми вже проводили перший матч на полі "Вольфсбурга", то не повинні летіти до них і на другий поєдинок. Якщо ми можемо грати в Києві, в Україні матчі чемпіонату, отже, є всі умови для того, аби "Вольфсбург" прилетів сюди й зустрівся з нами тут", – сказав португальський тренер.
Також Каштру вважає, що в жодної з команд не буде переваги.
З одного боку, суперник закінчує сезон зараз і матиме більше часу на підготовку, проте з іншого ми завершуємо чемпіонат за два з половиною тижні до матчів Ліги Європи, й це може бути ще більшою перевагою для нас,
– сказав Каштру.
Тренер "Шахтаря" розповів і про складність організації товариських матчів перед зустріччю з "Вольфсбургом".
"Однак для цього треба летіти до Європи, наприклад, до Німеччини. Й, уявіть, ми полетимо туди на спаринг і вже не зможемо повернутися до Києва, якщо друга гра з "Вольфсбургом" відбудеться в цій країні. І мої гравці місяць змушені будуть сидіти в Німеччині", – сказав Каштру.
Він припустив, що "Шахтар" проведе збори у Туреччини.
"Однак місцеві клуби також закінчують 20 липня, і в нас ніяк не вийде провести спаринги. Ось про це я говорю: наскільки складно зараз щось спланувати й наскільки нелегко доводиться нам, тренерам", – резюмував фахівець.
Як завершився перший матч
Перша зустріч клубів відбулася ще 12 березня у Німеччині. "Шахтар" відсвяткував вольову перемогу з рахунком 2:1.
Повторну гру перенесли через пандемію COVID-19.
Матч-відповідь повинен пройти 5 або 6 серпня.