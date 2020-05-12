Тренер топ-клубу УПЛ виступив проти відновлення сезону
Наставник "Олександрії" Володимир Шаран виступив проти відновлення сезону в Україні, перерваного через пандемію коронавірусу, 30 травня.
На думку фахівця, епідеміологічна обстановка в країні ще не дозволяє повертатися до ігор. Слова Шарана цитує ТК "Футбол".
Читайте також УЄФА дискваліфікувала футболіста "Динамо": термін і причина покарання
Я вважаю, що відновлювати чемпіонат 30 травня буде неправильно. Однозначно неправильно. Сподіваюся, що на нараді в четвер приймуть правильне рішення. 10 травня 419 людей в країні захворіли коронавірусом, тому я вважаю, що ще зарано починати чемпіонат,
– сказав Шаран.
- "Олександрія" на момент зупинки сезону займає п'яте місце в Прем'єр-лізі і відстає від "Зорі" і "Динамо", що розташувалися на другій і третій позиції, всього на шість очок. Так що теоретично підопічні Шарана не втратили шансів пробитися в кваліфікацію Ліги чемпіонів.
- Напередодні, 11 травня, в Україні почався перший етап ослаблення загальнодержавного карантину. Зокрема, було знято заборону на підготовку професійних команд з умовою обов'язкового дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів.
Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24
Читайте також
-
Ганьба з Кремля: у Росії жорстко покарали футболіста, який розкритикував Путіна і владусьогодні , 16:09
-
Якщо для Ломаченка росіяни брати – це його вибір: легендарна боксерка про релігійний скандалсьогодні , 14:17
-
Фаната Путіна, який проміняв Україну на Росію, відсторонили від участі в UFCсьогодні , 18:16