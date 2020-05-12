Тренер топ-клубу УПЛ виступив проти відновлення сезону

Наставник "Олександрії" Володимир Шаран виступив проти відновлення сезону в Україні, перерваного через пандемію коронавірусу, 30 травня.

На думку фахівця, епідеміологічна обстановка в країні ще не дозволяє повертатися до ігор. Слова Шарана цитує ТК "Футбол".

Читайте також УЄФА дискваліфікувала футболіста "Динамо": термін і причина покарання

Я вважаю, що відновлювати чемпіонат 30 травня буде неправильно. Однозначно неправильно. Сподіваюся, що на нараді в четвер приймуть правильне рішення. 10 травня 419 людей в країні захворіли коронавірусом, тому я вважаю, що ще зарано починати чемпіонат,

– сказав Шаран.

"Олександрія" на момент зупинки сезону займає п'яте місце в Прем'єр-лізі і відстає від "Зорі" і "Динамо", що розташувалися на другій і третій позиції, всього на шість очок. Так що теоретично підопічні Шарана не втратили шансів пробитися в кваліфікацію Ліги чемпіонів.

Напередодні, 11 травня, в Україні почався перший етап ослаблення загальнодержавного карантину. Зокрема, було знято заборону на підготовку професійних команд з умовою обов'язкового дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів.

Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24