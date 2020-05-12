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Тренер топ-клубу УПЛ виступив проти відновлення сезону

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Володимир Шаран
Володимир Шаран / ФК "Олександрія"

Наставник "Олександрії" Володимир Шаран виступив проти відновлення сезону в Україні, перерваного через пандемію коронавірусу, 30 травня.

На думку фахівця, епідеміологічна обстановка в країні ще не дозволяє повертатися до ігор. Слова Шарана цитує ТК "Футбол".

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Я вважаю, що відновлювати чемпіонат 30 травня буде неправильно. Однозначно неправильно. Сподіваюся, що на нараді в четвер приймуть правильне рішення. 10 травня 419 людей в країні захворіли коронавірусом, тому я вважаю, що ще зарано починати чемпіонат,
– сказав Шаран.

  • "Олександрія" на момент зупинки сезону займає п'яте місце в Прем'єр-лізі і відстає від "Зорі" і "Динамо", що розташувалися на другій і третій позиції, всього на шість очок. Так що теоретично підопічні Шарана не втратили шансів пробитися в кваліфікацію Ліги чемпіонів.
  • Напередодні, 11 травня, в Україні почався перший етап ослаблення загальнодержавного карантину. Зокрема, було знято заборону на підготовку професійних команд з умовою обов'язкового дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Олександрія Спорт Футбол
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