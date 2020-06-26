У головного тренера "Волині" Андрія Тлумака діагностовано коронавірус. Тлумак був відсутній біля керма луцького клубу на матчі Першої ліги з "Чорноморцем", який відбувся 25 червня.

Тренер підтвердив зараження COVID-19

Як повідомляє Footboom, Андрій Тлумак здав два позитивні тести на коронавірус.

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"Мені важко говорити. Чесно, мені дуже погано сьогодні. Так, це правда, що я хворію на коронавірус. Здав два тести, які виявилися позитивними. Перебуваю на домашньому лікуванні", – сказав Тлумак.

41-річний тренер і його асистент Андрій Сапуга були відсутні на матчі 20-го туру Першої ліги проти "Чорноморця".

Матч завершився розгромною перемогою "моряків" з рахунком 5:2.

Тлумак не єдиний хворий у "Волині"

У результаті тестування коронавірус було виявлено ще у двох працівників. Про це повідомлялося ще 23 червня.

Два позитивні тести здали члени тренерського штабу "Волині".

Натомість всі футболісти луцького клубу здорові.