Тренер "Альбасете" розповів, чи гратиме Зозуля після "нацистського скандалу"

Напередодні матчу 21туру Сегунди проти "Ельче" головний тренер "Альбасете" Луїс Мігель Раміс розповів про психологічний стан Романа Зозулі після скандалу з фанатами "Райо Вальєкано".

Рамірес вважає, що образи з боку фанатів "Райо Вальєкано" не вплинуть на гру Романа Зозулі. Слова фахівця цитує "Футбол 24".

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Зозуля в порядку. Це те, що потрібно пережити вдома з дітьми. Я бачу, що він – голодний до гри і хоче допомогти команді. Я не помітив у ньому будь-яких ознак слабкості або емоційного занепаду. Він не змінився, можливо, став ще сильніше після цих подій,

– прокоментував він.

Що відомо про скандал?15 грудня під час матчу Сегунди між "Райо Вальєкано" й "Альбасете" фанати команди-господарки вигукували образливі вигуки на адресу Зозулі, називаючи його нацистом.



Головний арбітр гри двічі зупиняв матч, а на другий тайм футболісти "Альбасете" відмовилися виходити. Поєдинок не було дограно.

Чому фанати "Райо Вальєкано" ображали Зозулю?

1 лютого 2017 року було оголошено, що Зозуля переходить у "Райо Вальєкано" на правах оренди. Перехід супроводжувався масовими протестами фанатів. Вони звинувачували Романа у зв'язках з ультраправими організаціями в Україні. Як приклад наводили його слова підтримки українській армії у війні на Донбасі.

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Самі ж фанати "Райо" належать до ультралівих організацій, частина з них воювала на стороні окупантів на Донбасі. Тож вони використовували проросійські ярлики, називаючи Романа Зозулю "неонацистом". Перехід гравця у "Райо" було зірвано.

Зважаючи, що трансферне вікно вже було закрито, ФІФА, як виняток, дозволила йому перейти в будь-який інший клуб, який грає за системою "весна-осінь". Влітку 2017 року Роман Зозуля перейшов до "Альбасете", за який виступає досі.