Тренер "Альбасете" розповів, як вирішив зупинити матч через образи на адресу Зозулі

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Луїс Мігель Раміс / albacetebalompie.es

Наставник "Альбасете" Луїс Мігель Раміс розповів, як команда прийняла рішення не продовжувати матч проти "Райо Вальєкано". Футболісти "Альбасете" 15 грудня не вийшли на другий тайм матчу Сегунди через образи на адресу українця Романа Зозулі.

За словами Раміса, команда відчувала безпорадність, коли чула, що вболівальники кричали Роману. "Ми всі поважаємо спорт, тому прийняли рішення з абсолютним спокоєм, думаючи про нашого гравця. Ніхто не хоче потрапити в таку ситуацію", – цитує тренера сайт "Альбасете".

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Луїс Мігель заявив, що не знав, коли саме зупинити гру, однак усвідомлював, що це потрібно було зробити.

Я бачив, що все йде неправильно. Гравці прийшли в роздягальню з емоціями, я думав про футбол, як діяти після вилучення нашого гравця, але усвідомив, що не тим займаюся, потрібно було задуматися про інше.

На щастя, у нас була згода, щоб прийти до одноголосного рішення. До такого рішення прийшли поступово, потрібно було все зважити. Але була загальна ідея, що ми не можемо допускати подібну ситуацію. Арбітр розумів, що так продовжувати не можна. Була підтримка від Ла Ліги,
– резюмував тренер.

Що відомо про скандал?15 грудня під час матчу Сегунди між "Райо Вальєкано" й "Альбасете" фанати команди-господарки вигукували образливі вигуки на адресу Зозулі, називаючи його нацистом.

Головний арбітр гри двічі зупиняв матч, а на другий тайм футболісти "Альбасете" відмовилися виходити. Поєдинок не було дограно.

Чому фанати "Райо Вальєкано" ображали Зозулю?

1 лютого 2017 року було оголошено, що Зозуля переходить у "Райо Вальєкано" на правах оренди. Перехід супроводжувався масовими протестами фанатів. Вони звинувачували Романа у зв'язках з ультраправими організаціями в Україні. Як приклад наводили його слова підтримки українській армії у війні на Донбасі.

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Самі ж фанати "Райо" належать до ультралівих організацій, частина з них воювала на стороні окупантів на Донбасі. Тож вони використовували проросійські ярлики, називаючи Романа Зозулю "неонацистом". Перехід гравця у "Райо" було зірвано.

Зважаючи, що трансферне вікно вже було закрито, ФІФА, як виняток, дозволила йому перейти в будь-який інший клуб, який грає за системою "весна-осінь". Влітку 2017 року Роман Зозуля перейшов до "Альбасете", за який виступає досі.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Роман Зозуля Скандал з Романом Зозулею
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