Тренер "Аталанти" критично оцінив дебют "Маліновського в Серії А

Головний тренер "Аталанти" Джан П'єро Гасперіні оцінив дебют Руслана Маліновського в матчі зі СПАЛ (3:2).

Гасперіні прокоментував дебют українця Руслана Маліновського в Серії А і розповів, чому команда змогла втримати провідних гравців.

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Маліновському потрібно більше боротися в півзахисті. Він може діяти набагато краще.



Майже всі футболісти залишились в "Аталанті", адже хочуть бути причетними до історичного виступу в Лізі чемпіонів. Хоча у іншому місці гравці могли б заробляти більше,

– цитує Гасперіні СalcioАtalanta.

Маліновський матч проти СПАЛ розпочав у запасі. Він вийшов на поле на 54-й хвилині. Разом з ним на поле вийшов і Муріель. На той час СПАЛ був попереду 2:1. Однак саме два влучні удари Муріеля дозволили "Аталанті" перемогти.

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