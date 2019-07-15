Тренер "Аталанти" розповів, коли Маліновський приєднається до клубу

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Руслан Маліновський
Руслан Маліновський / Фото з відкритих джерел

Наставник італійської "Аталанти" Джан П'єро Гасперіні прокоментував трансфер Руслана Маліновського. Футболіст прибуде в розташування італійців вже найближчим часом.

Гасперіні розповів, що скаути стежили за українцем довгий час й оцінили його дуже позитивно, повідомляє Tuttomercatoweb.com.

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Коли ми можемо підписати хороших футболістів, то не думаємо двічі. Будемо шукати краще застосування йому на полі, адже він відрізняється від півзахисників, які у нас є – де Рона й Фройлера,
– сказав Гасперіні.

На думку фахівця, Маліновський гравець більш атакувального плану й може замінити навіть Алехандро Гомеса на позиції атакувального хавбека.

Також Гасперіні заявив, що Маліновський прибуде в розташування клубу 15-го липня.

Як відомо, італійці узгодили з бельгійцями трансфер українського футболіста. Вартість переходу сягає 13 мільйонів євро.

Клуб з Бергамо намагався придбати Маліновського відразу після закінчення сезону-2018/19, але через деякий час втратив до нього інтерес. Зокрема, причиною була завищена ціна на українця.

Тепер же трансфер практично завершено. Маліновський вже в Італії, а про його перехід оголосять найближчим часом.

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Теги: Спорт Футбол Руслан Маліновський Трансфери Новини Спорту
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