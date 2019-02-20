Тренер "Айнтрахта" розповів, хто не зіграє проти "Шахтаря" у Лізі Європи

Наставник німецького "Айнтрахта" Аді Хюттер напередодні матчу 1/16 Ліги Європи проти "Шахтаря" поспілкувався з працівниками ЗМІ. Керманич німців розповів, хто не зіграє проти "гірників".

За словами Хюттера, Желсон Фернандес, ймовірно, в четвер на поле не вийде. Зате зберігають шанси зіграти Себастьян Роде й Давид Абрахам.

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Також наставник "Айнтрахта" поділився очікуваннями від майбутньої гри.

"Гра із "Шахтарем" має для нас найвищий пріоритет. Ми в нокаут-раунді, що й визначає значущість поєдинку. Ми не можемо просто бігти вперед та забивати голи. "Шахтар" чудово використовує свої моменти, і слід пам’ятати про це. Завтра нам не потрібно демонструвати гарну гру, а потрібно пройти до наступного раунду", – цитує Хюттера офіційний сайт "Шахтаря".

Зазначимо, що перший матч між командами у Харкові 14-го лютого завершився результативною нічиєю 2:2. Донеччани від 10 хвилини грали в меншості, оскільки був вилучений Тарас Степаненко.

Матч-відповідь відбудеться у четвер, 21 лютого, у Франкфурті. Початок матчу, о 19:55.

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