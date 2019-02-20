Тренер "Айнтрахта" розповів, хто не зіграє проти "Шахтаря" у Лізі Європи

48 Читать новость на русском
Аді Хюттер
Аді Хюттер / shakhtar.com

Наставник німецького "Айнтрахта" Аді Хюттер напередодні матчу 1/16 Ліги Європи проти "Шахтаря" поспілкувався з працівниками ЗМІ. Керманич німців розповів, хто не зіграє проти "гірників".

За словами Хюттера, Желсон Фернандес, ймовірно, в четвер на поле не вийде. Зате зберігають шанси зіграти Себастьян Роде й Давид Абрахам.

Читайте також: Україна без поразок відкочується від Бельгії в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Також наставник "Айнтрахта" поділився очікуваннями від майбутньої гри.

"Гра із "Шахтарем" має для нас найвищий пріоритет. Ми в нокаут-раунді, що й визначає значущість поєдинку. Ми не можемо просто бігти вперед та забивати голи. "Шахтар" чудово використовує свої моменти, і слід пам’ятати про це. Завтра нам не потрібно демонструвати гарну гру, а потрібно пройти до наступного раунду", – цитує Хюттера офіційний сайт "Шахтаря".

Зазначимо, що перший матч між командами у Харкові 14-го лютого завершився результативною нічиєю 2:2. Донеччани від 10 хвилини грали в меншості, оскільки був вилучений Тарас Степаненко.

Матч-відповідь відбудеться у четвер, 21 лютого, у Франкфурті. Початок матчу, о 19:55.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Як отримати біометричний закордонний паспорт: процедура, ціни, нюанси
сьогодні
253526
Теги: Спорт Футбол Шахтар Ліга Європи
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Під час матчу НХЛ шайба ледь не потрапила коментатору в голову: карколомне відео
сьогодні 12:47 Під час матчу НХЛ шайба ледь не потрапила коментатору в голову: карколомне відео
958
"Ліон" та "Барселона" не зуміли визначити переможця у матчі Ліги чемпіонів: відео
сьогодні 00:14 "Ліон" та "Барселона" не зуміли визначити переможця у матчі Ліги чемпіонів: відео
243
Насправді, більшість футболістів курить, – Руслан Ротань
19 лютого 21:21 Насправді, більшість футболістів курить, – Руслан Ротань
810
Одні вболівальники поводяться нормально, а інші кричать "фашист", – Зозуля про гру в Іспанії
19 лютого 20:13 Одні вболівальники поводяться нормально, а інші кричать "фашист", – Зозуля про гру в Іспанії
759
Усик показав, як набирає масу для переходу у суперважку вагову категорію: фото
19 лютого 19:33 Усик показав, як набирає масу для переходу у суперважку вагову категорію: фото
2284
Мораєс готовий прийняти громадянство України, Ісмаілі відмовився від цієї ідеї
19 лютого 19:05 Мораєс готовий прийняти громадянство України, Ісмаілі відмовився від цієї ідеї
698
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук