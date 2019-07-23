Тренер британського клубу розповів про відновлення гравця збірної України після травми

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Мар'ян Швед
Мар'ян Швед / ФК "Селтік"

Головний тренер "Селтіка" Ніл Леннон розповів, як проходить відновлення Мар'яна Шведа після травми.

Українець вже приступив до тренувань, але не зіграє в матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Німме", який відбудеться 24 липня.

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Байо повернувся до тренувань, як і Мар'ян Швед. Завтра ще занадто рано для їх повернення на поле, але вони близькі до повного відновлення,
– цитує Леннона офіційний сайт "Селтіка".

Спорт 24 писав, що Швед травмувався напередодні виїзного матчу першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти "Сараєво" (1:3).

Як відомо, Швед підписав контракт з "кельтами" ще на початку нинішнього року, але другу половину минулого сезону провів в "Карпатах" на правах оренди. За його трансфер львів'яни виручили 2 мільйони євро.

Швед дебютував за шотландський клуб в товариському матчі проти австрійського "Вінера". Мар'ян кілька разів загострював гру, але відзначитися результативними діями вінгеру не вдалося.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Мар'ян Швед
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