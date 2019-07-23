Тренер британського клубу розповів про відновлення гравця збірної України після травми
Головний тренер "Селтіка" Ніл Леннон розповів, як проходить відновлення Мар'яна Шведа після травми.
Українець вже приступив до тренувань, але не зіграє в матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Німме", який відбудеться 24 липня.
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Байо повернувся до тренувань, як і Мар'ян Швед. Завтра ще занадто рано для їх повернення на поле, але вони близькі до повного відновлення,
– цитує Леннона офіційний сайт "Селтіка".
Спорт 24 писав, що Швед травмувався напередодні виїзного матчу першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти "Сараєво" (1:3).
Як відомо, Швед підписав контракт з "кельтами" ще на початку нинішнього року, але другу половину минулого сезону провів в "Карпатах" на правах оренди. За його трансфер львів'яни виручили 2 мільйони євро.
Швед дебютував за шотландський клуб в товариському матчі проти австрійського "Вінера". Мар'ян кілька разів загострював гру, але відзначитися результативними діями вінгеру не вдалося.
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