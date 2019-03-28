Тренер "Детройту" розповів, чому українець Михайлюк отримує мало ігрового часу

7 Читать новость на русском
Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк / basket.com.ua

Головний тренер баскетбольного клубу "Детройт" Дуейн Кейсі розповів, чому українець Святослав Михайлюк отримує мало ігрового часу.

Тренер "Детройта" високо оцінив гру українця, але заявив, що той не отримує час через ветеранів команди.

Дивіться також: Зірка НБА отримав жахливу травму у матчі чемпіонату: відео

"Михайлюк – відмінний шутер. Я у захваті від нього. Він атлетичний і фізично міцний. Він ні від кого не відступає. Навіть якщо Святослав помиляється в якомусь моменті або здійснює неточний кидок, це відбувається не через нестачу старання або таланту.

Михайлюк – дійсно хороший пасувальник Я розмовляв з тренерами "Гранд-Репідс". Вони переконані, що в майбутньому він буде більшою мірою розігруючим, ніж будь-ким ще. Він буде тим, хто кидає розігруючим. Приємно це знати і бачити. Михайлюк виконує функції типового шутера на тренуваннях, але він різносторонній хлопець, він розумний і розуміє гру.

На жаль, з ним конкурують декілька ветеранів, таких як Уейн Еллінгтон і Ленгстон Геллоуей. Для Михайлюка просто не залишається хвилин. Але ми високо цінуємо його", – цитує Кейсі Basket.com.ua.

Як відомо, попередній клуб українця "Лос-Анджелес Лейкерс" віддав Михайлюка в "Детройт". Проте в новій команді баскетболісту не вдається закріпитися.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Скільки парафій Московського патріархату перейшли до Православної церкви України
сьогодні
62111
Теги: Спорт Баскетбол Святослав Михайлюк NBA
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Російська біатлоністка зробила несподівану заяву щодо свого переходу в збірну України
27 березня 21:49 Російська біатлоністка зробила несподівану заяву щодо свого переходу в збірну України
2121
Жуніор Мораес прокоментував скандал навколо його натуралізації
27 березня 18:18 Жуніор Мораес прокоментував скандал навколо його натуралізації
2168
Журналіст Рафаель Гензель, який вижив в авіакатастрофі "Шапекоенсе", помер під час гри в футбол
27 березня 15:17 Журналіст Рафаель Гензель, який вижив в авіакатастрофі "Шапекоенсе", помер під час гри в футбол
564
Мені погрожували, що якщо я зміню країну – дадуть три роки дискваліфікації, – Павло Коростильов
27 березня 14:02 Мені погрожували, що якщо я зміню країну – дадуть три роки дискваліфікації, – Павло Коростильов
Станіслав Безушко 1071
Дати матчів 1/4 фіналу та 23 туру УПЛ, які перенесли через вибори президента України
27 березня 13:41 Дати матчів 1/4 фіналу та 23 туру УПЛ, які перенесли через вибори президента України
408
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук