Тренер "Детройту" розповів, чому українець Михайлюк отримує мало ігрового часу

Головний тренер баскетбольного клубу "Детройт" Дуейн Кейсі розповів, чому українець Святослав Михайлюк отримує мало ігрового часу.

Тренер "Детройта" високо оцінив гру українця, але заявив, що той не отримує час через ветеранів команди.

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"Михайлюк – відмінний шутер. Я у захваті від нього. Він атлетичний і фізично міцний. Він ні від кого не відступає. Навіть якщо Святослав помиляється в якомусь моменті або здійснює неточний кидок, це відбувається не через нестачу старання або таланту.

Михайлюк – дійсно хороший пасувальник Я розмовляв з тренерами "Гранд-Репідс". Вони переконані, що в майбутньому він буде більшою мірою розігруючим, ніж будь-ким ще. Він буде тим, хто кидає розігруючим. Приємно це знати і бачити. Михайлюк виконує функції типового шутера на тренуваннях, але він різносторонній хлопець, він розумний і розуміє гру.

На жаль, з ним конкурують декілька ветеранів, таких як Уейн Еллінгтон і Ленгстон Геллоуей. Для Михайлюка просто не залишається хвилин. Але ми високо цінуємо його", – цитує Кейсі Basket.com.ua.

Як відомо, попередній клуб українця "Лос-Анджелес Лейкерс" віддав Михайлюка в "Детройт". Проте в новій команді баскетболісту не вдається закріпитися.

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