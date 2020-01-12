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Тренер "Динамо" назвав нападника, який замінить спійманого на допінгу Бєсєдіна

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Олексій Михайличенко / 24 канал

Головний тренер "Динамо" Олексій Михайличенко сподівається, що Назарій Русин стане основним нападником команди. "Динамо" повернуло Русина з оренди в "Зорі" через провалений допінг-тест Артемом Бєсєдіном.

Що відомо про ситуацію Бєсєдіна? Нападник не пройшов допінг-тест. Це сталося після матчу "Мальме" – "Динамо" в Лізі Європи. Форвард відсторонений від будь-якої футбольної діяльності на 30 днів.

Михайличенко, коментуючи прихід нових гравців у "Динамо", висловив сподівання, що в команді виросте конкуренція.

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Тут нічого й вигадувати не потрібно – вони мають продемонструвати свій рівень, навички та бажання. Тоді буде висока конкуренція, від якої багато чого залежить. Ми продублювали кожну позицію, хоча при цьому є певні нюанси з травмованими – зокрема, той же Попов, сподіваємося, за декілька днів має повернутися до загальної групи.

Також запросили молодих хлопців, які можуть скласти конкуренцію, і повернули з оренди Русина – сподіваємося, він зможе стати основним нападником,
– сказав Михайличенко сайту "Динамо".

Разом з тим, за словами Михайличенка, тренерський штаб планує переглянути новачка Каргбо, якого запросили минулого року.

Він не мав права грати за нас, – тому беремо його на збір та покладаємо на нього надії. Сподіваємося, що в нас на кожній позиції буде гідна конкуренція, яка дозволить нам грати краще,
– резюмував тренер киян.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Динамо
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