Тренер "Динамо" розповів, коли Фран Соль та Віктор Циганков зможуть зіграти за команду

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Віктор Циганков може не зіграти проти "Шахтаря"
Віктор Циганков може не зіграти проти "Шахтаря" / ФК "Динамо"

Київське "Динамо" не зможе розраховувати на всіх гравців у матчі проти "Шахтаря" за Суперкубок України.

Фран Соль та Віктор Циганков не зіграли у двох контрольних матчах "Динамо" у неділю, 21 липня. У першому "Динамо" зіграло внічию з "Оболонь-Бровар", а згодом програло "Колосу".

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"У Циганкова та Соля травми. Віктор, може бути, з середи буде в загальній групі. Подивимося на його стан. У Франа важчий стан, але, думаю, до матчу проти "Львова" він буде готовий", – заявив головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич.

Варто нагадати, що "Динамо" 28 липня зіграє матч за Суперкубок України проти "Шахтаря". Матч відбудеться в Одесі. Після цього кияни зіграють два матчі у Львові – 31 липня проти "Карпат", а 3 серпня – зі "Львовом".

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Теги: Спорт Футбол Динамо
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