Тренер донецького "Олімпіка" покинув команду

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Ігор Климовський
Ігор Климовський / Footboom.com

Черговий український клуб залишився без тренера у літнє міжсезоння. Ним став донецький "Олімпік".

Ігор Климовський, який тренував "Олімпік" після відставки В'ячеслава Шевчука, не зможе продовжити роботу.

"Ігор Климовський, який блискуче проявив себе на посаді наставника "Олімпіка" та зумів врятувати команду від вильоту, на жаль, не зможе продовжувати та далі очолювати донеччан. Причина банально проста – відсутність ліцензії PRO, необхідної для роботи головним тренером в УПЛ", – йдеться в заяві донецького клубу.

До слова: Затверджено календар матчів УПЛ: з ким гратиме "Олімпік"

Ймовірно, що Климовський залишиться працювати в структурі клубу. Можливо він увійде в тренерський штаб нового наставника. Хто ж ним стане – поки не відомо.

Ігор Климовський очолив "Олімпік" 17 квітня 2019 року, після звільнення головного тренера першої команди В'ячеслава Шевчука. Під його керівництвом команда зіграла 8 матчів, вигравши три матчі, чотири рази зігравши внічию та один раз програвши. Команда зайняла дев'яте місце і уникла перехідних матчів. До цього він працював тренером юнацьких та молодіжних команд "олімпійців"

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Теги: Спорт Футбол ФК Олімпік
Джерело: 24 канал
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