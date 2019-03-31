Тренер Гвоздика: Багато українців прийшли його підтримати, через що він був знервований

Тедді Атлас, який є тренером чемпіона світу за версією WBC у напівважкій вазі Олександра Гвоздика, прокоментував перемогу українця над Дуду Нгумбу.

Атлас заявив, що Гвоздик спершу нервував, оскільки багато українців прийшли його підтримати.

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Гвоздик ставав кращим, він був трішки кращим за суперника. Багато українців прийшли підтримати його, через що він був знервований і витратив час, щоб зловити ритм. Але він виграв кожен раунд, почав домінувати, потрапляти по корпусу, потрапляти джебом... Він би його нокаутував, але сталося те, що сталося,

– цитує Атласа FightHype.

Атлас заявив, що Нгумбу досить дивний боксер.

У суперники нам попався дивний хлопець. Олександр трішки перебільшував ситуацію. Він пам'ятав, як це вести бій з великим чемпіоном Стівенсоном, і взяв це розуміння з собою в ринг, але противник виявився простішим. Але це ще один крок на шляху чемпіона,

– підсумував Атлас.

Наступний поєдинок Гвоздик повинен провести проти обов'язкового претендента – американця Маркуса Брауна (23-0, 16 КО). Браун переміг Баду Джека (22-2-3, 13 КО) і став обов'язковим претендентом на пояс Олександра. Але WBC дозволила українцю спочатку провести добровільний захист і Гвоздик успішно скористався можливістю .

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