Тренер Гвоздика прокоментував стан українця, який перебуває в лікарні після бою

Український боксер Олександр Гвоздик програв чемпіонський титул росіянину Артуру Бетербієву. Після бою українця забрали до лікарні.

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Поїхав Гвоздик до лікарні з превентивною метою. Організатори вирішили перестрахуватися, адже 17 жовтня с США помер 27-літній боксер Патрік Дей. Він виступав в андеркарті бою Усик – Візерспун, і був відправлений в нокаут. Одразу після цього його госпіталізували. Однак через чотири дні він помер в лікарні.

На наступний день після бою, в неділю, 20 жовтня, Гвоздик досі перебуває в госпіталі. Причини цього пояснив його тренер Тедді Атлас.

"Я як і раніше тут, поруч з Олександром. Привів його вчора в лікарню, оскільки у Гвоздика боліла голова від пропущених ударів. Його обстежили, зробили знімки, щось там побачили невелике. Через 6 годин зробили ще один знімок і запропонували на всякий випадок залишитися там ще на 24 години. Тому ми скасували його переліт, він залишиться тут зі мною, а потім у мене вдома в Нью-Йорку. Спершу переконаємося, що йому нічого не загрожує. У понеділок він вирушить додому. З ним все гаразд. Це просто запобіжний засіб. З ним все в повному порядку. У неділю його випишуть з лікарні", – переконує Тедді Атлас.